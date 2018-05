La Real Maestranza apuesta por los apartamentos turísticos

La Real Maestranza no abordará el cambio de forma inminente ni de manera radical por muchos motivos. El primero de ellos es que en muchos de esos pisos habitan vecinos en régimen de alquiler desde hace muchos años, unos contratos que serán respetados con absoluta naturalidad y normalidad. Sólo cuando las casas se vayan quedando vacías se podrán ir reformando estas viviendas y activando el proceso de conversión en apartamentos. Hay casos de pisos en muy buen estado de conservación y otros que presumiblemente necesitarán de mejoras o adaptaciones. El segundo motivo para emprender esta iniciativa de forma paulatina es que la institución tiene que proceder a tramitar los permisos correspondientes ante las autoridades para poder aplicar esta modalidad de alojamiento. La Real Maestranza ya ha dejado claro que se hará todo conforme a legalidad vigente y sin apremiar a ningún vecino a marcharse, únicamente se iniciará el proceso cuando la vivienda quede libre de inquilinos.

Un paso al frente en tiempos de cambios en el mercado inmobiliario para no quedarse estancados y adaptarse a las nuevas fórmulas de negocio, sobre todo en una coyuntura de incertidumbre. La Real Maestranza de Caballería convertirá en apartamentos turísticos las casas de pisos que tiene en propiedad en la calle Adriano y que están explotadas en régimen de alquiler. La institución nobiliaria ha aprobado esta iniciativa tanto en el seno de la junta de gobierno, que dirige Santiago León Domecq como teniente de hermano mayor, como en la correspondiente junta general de caballeros maestrantes, celebrada recientemente y en la que salió adelante la iniciativa sin polémica ni oposición alguna. La prestigiosa entidad apuesta así por rentabilizar sus propiedades de acuerdo con la modalidad al alza en la actualidad, cuando muchos particulares e instituciones están aprovechando el turismo emergente para ofrecer una opción de alojamiento que cobra auge respecto a la de las tradicionales firmas hoteleras. La Real Maestranza cuenta en la calle Adriano, por ejemplo, con edificios completos de su propiedad en los números 39 y 41, que bordean la plaza de toros.

El necesario equilibrio entre los apartamentos y los hoteles

La aparición de apartamentos turísticos piratas, sin control administrativo, es uno de los problemas que afectan al centro histórico de la ciudad en la actualidad, pues ha provocado las quejas enérgicas de los empresarios hoteleros y de los vecinos. El propio alcalde admitió recientemente a este periódico que el gobierno de la ciudad está "en alerta en cuanto a la proporción que se debe mantener entre los hoteles y los pisos". La Real Maestranza, ejemplo de gestión en muchas parcelas, ya ha dejado claro en su junta general que sus apartamentos se abrirán de acuerdo con la legislación vigente, sin premuras, y con todos los permisos e inspecciones previas. El alcalde, Juan Espadas, se refirió a esta necesidad en la misma entrevista publicada recientemente: "Tenemos que hacer transparentes los apartamentos como actividades mercantiles y de negocio. En la medida que no hipotequen o se coman la planta hotelera, que es la principal, pueden desarrollar su actividad, pero hay que vigilar que no se concentren en un lugar hasta el punto de expulsar al residente, porque te cambian la fisonomía y la identidad de un espacio. Necesitamos más regulación autonómica y una ordenanza local. No es fácil, pero estamos en ello. Trabajamos con la Junta".