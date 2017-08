Arquitectura para el ocio y vanguardia

Estos años de crisis han sido duros para muchos colectivos profesionales, entre ellos los arquitectos. Tal vez por eso, escuchar a Francisco Santiesteban y José Luis Pérez Halcón -40 y 37 años, fundadores al 50% de T10, uno de los nuevos estudios con más proyección de la ciudad de Sevilla en estos momentos- es como recibir un soplo de aire y volver a creer que la meticulosidad y el talento, junto al tesón, pueden marcar tendencia contra todos los pronósticos.

Ambos son amigos desde que estudiaban en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Tras pasar por otros estudios y alguna promotora, empezaron a firmar trabajos juntos. Se entendían. Dicen que les gusta la arquitectura de vanguardia, la transgresión, los trabajos cuidados que perduran en el tiempo. Santiesteban es el creativo, el soñador, tiene más dotes comerciales; Pérez Halcón aporta la concreción, el perfil técnico y es el que empieza a dar forma a las ideas, según describen. Crearon su marca, T10, en 2007, con la burbuja estallando y sin precedentes familiares en arquitectura a los que asirse. De construir se trataba. "Por entonces, no me quisieron alquilar un piso porque era arquitecto -relata Santiesteban como anécdota-; no había nada, el panorama era destructivo, desolador".

En 2015, recibieron el premio del Colegio de Arquitectos a la mejor vivienda unifamiliar

Pero el tándem se abrió paso. La mayoría de los encargos les han llegado por referencias de otros clientes con los que iban trabajando. Así fue como se toparon con el proyecto que supuso un punto de inflexión en T10: el diseño del parque acuático de Isla Mágica, Agua Mágica. Un cliente les recomendó que ofertaran y el proyecto que hoy es una realidad en la Isla de Cartuja salió de este estudio, ubicado en el edificio Cabo Persianas de la calle San Pablo, de cuya rehabilitación también se están encargando.

"Fue la catapulta para ser conocidos internacionalmente", admiten. Porque, a raíz del encargo del grupo fracés propietario en la actualidad del parque temático, con instalaciones de este tipo en otros países, se han especializando en parques de ocio y acuáticos. En estos momentos, el estudio T10 es la referencia en este aspecto en España. Han elaborado o están trabajando en más de media docena de parques acuáticos, acuarios o complejos de piscinas, algunos cubiertos, en países como Canadá, Portugal, Francia y España. También trabajan en hoteles -proyectos de envergadura-, áreas de congresos o centros comerciales y restaurantes, a los que también llegaron desde el ocio.

"El mundo del ocio está descuidado por nuestro gremio, pero se puede hacer buena arquitectura en ese campo como un valor añadido", defienden. T10 también firma el mercado gourmet que se ha inaugurado en Marbella: les invitaron a un concurso que ganaron con un edificio abierto y una nueva plaza en la que todo fluye. En esta ciudad malagueña tienen otro proyecto de parque acuático y varios hoteles más en distintos municipios de la Costa del Sol, la zona, donde están notando la "ola" de recuperación económica e inversiones que confían que llegue pronto a Sevilla.

Pero no quieren encasillarse y no lo han hecho. Igualmente, se muestran orgullosos del Arengos Garden, el que se convertirá en el edificio más contemporáneo de Gibraltar muy pronto. Es un inmueble de viviendas, en una de las zonas más elevadas de la ciudad del Peñón. En el año 2015, recibieron además el primer premio del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en la categoría de vivienda, por una casa que se alza en Castiblanco de los Arroyos: vanguardia integrada con el entorno, respetuosa con el medio ambiente.

Apuestan por la arquitectura de vanguardia, contemporánea, en la que el diseño se cuida al milímetro. Como seña de identidad de su estudio y de su éxito resaltan además el trato con sus clientes: "Terminan siendo nuestros amigos". "Decimos que el cliente siempre tiene la razón, aunque no sepa explicarse. Necesita ser entendido y respondido, hay que ser paciente hasta darle lo que busca, pero mejorado incluso, con una solución artística y técnica", señala Santiesteban.

Pérez Halcón apunta otro leit motiv de T10: "Hay que responder siempre en plazo y con calidad"; "somos hormiguitas"; "trabajar, trabajar, trabajar, la arquitectura nos encanta". Puestos a sacar cosas positivas de la crisis que han sorteado, aseguran que ha servido para que los promotores se den cuenta de que se puede hacer "buena arquitectura y diseño de vanguardia y calidad y que los números salgan igual o mejores". "Ahora no se vende cualquier cosa, sino cosas bien hechas a precios razonables". En Sevilla trabajan menos o con proyectos más pequeños. Pero también tienen encargos de viviendas de particulares y rehabilitaciones y algunos edificios públicos, como el nuevo edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en Sanlúcar la Mayor. Han diseñado un parque en el hospital Virgen de Rocío.

"Sevilla necesita una actuación patrimonial importante, donde sus edificios se ofrezcan a la ciudad cuanto antes con un diseño y usos renovados", opinan, y defienden que "la ciudad no debe tener tantos perjuicios a la hora de entablar un diálogo entre la vanguardia y lo tradicional". Creen que T10 también puede aportar en ese aspecto con "la transgresión y vanguardia que nos caracteriza".

Con estas claves, Francisco Santiesteban y José Luis Pérez Halcón han creado además empleo, aunque en la entrevista apenas le den importancia a ese aspecto del emprendimiento en tiempos difíciles. Tienen a otras 15 personas en su estudio -muchos arquitectos compañeros de la carrera, ingenieros y paisajistas- y una red de entre 25 y 30 "colaboradores externos". La denominación T10 surgió de la sede donde inicialmente abrió el estudio -Temprado-, pero ha derivado al inglés team (equipo), término con el que se sienten identificados. Aseguran que buscan un perfil creativo, personas que conozcan las últimas técnicas -T10 utiliza desde hace más de tres años la realidad virtual, BIM o impresiones 3D para desarrollar proyectos-. Cada uno está especializado y se cuida el buen ambiente de trabajo .