El Ayuntamiento defiende la legalidad del proceso aunque acatará la decisión judicial

El Ayuntamiento de Sevilla defendió ayer la legalidad del proceso selectivo de las 50 nuevas plazas de la Policía Local, si bien anunció que acatará la decisión que la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla tome sobre la petición de suspensión cautelar del mismo. Fuentes municipales explicaron a este periódico que las bases se ajustan a la legalidad, pese a que existen cuatro resoluciones judiciales -una de ellas del Tribunal Supremo- que anulan el requisito de la edad mínima para acceder a la Policía.

Las mismas fuentes aseguran que se incluyó el límite de edad en el turno de movilidad precisamente tras una negociación con los sindicatos y siguiendo el modelo de otros ayuntamientos. De hecho, las bases han sufrido dos modificaciones. En un primer momento, las que se publicaron el 7 de enero incluían el límite de edad para el turno de movilidad. El policía que ha acudido ahora a los tribunales presentó un recurso ante el Ayuntamiento, que fue estimado, por lo que el 23 de mayo se volvieron a publicar las bases sin el límite de edad. Finalmente, el 14 de julio, volvieron a modificar de nuevo las bases para fijar el límite en los 45 años.

La razón que argumenta el Ayuntamiento para incluir este límite es la siguiente: si no se limita la edad en el turno de movilidad, la incorporación de una persona cuya edad supere los 45 años sólo supondrá un refuerzo para la plantilla durante un corto periodo de tiempo, ya que a los 55 años puede pasar a segunda actividad. Sin embargo, no ha seguido ese mismo criterio para limitar el turno libre, es decir, pueden acceder personas mayores de 45 años siempre que no sean policías con plaza en otros municipios.

Las anteriores oposiciones continúan inmersas en un procedimiento judicial después de que se filtrara presuntamente el examen a más de una treintena de familiares e hijos del cuerpo, que serán juzgados por el fraude.