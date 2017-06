El Ayuntamiento recuperará la rotulación de Eustaquia Barrón

El punto 28 del Pleno municipal que se celebra hoy en el Salón Colón versa sobre las nominaciones de vías en diversos distritos de la ciudad tras el visto bueno de la comisión de Hacienda y Administración Pública. Entre los acuerdos destaca Eustaquia Barrón, calle del casco antiguo que recuperará su nombre original al sustituirse la nominación actual Eustaquio Barrón. El nombre de la vía junto al Pumarejo se cambió por error de femenino a masculino.

La nueva rotulación se produce tras llegarle el caso al Defensor del Pueblo a través de un ciudadano que realizaba una investigación sobre el palacio del Pumarejo y se percató de la incongruencia, y al que el Consistorio no respondía. Los funcionarios municipales no se mostraron partidarios del cambio. Esgrimían el artículo 8.3 de la ordenanza del nomenclátor, según la cual "se mantendrán los nombres actuales que se hayan consolidado por el uso popular". Apuntaron que el primer documento en el que la calle aparece en masculino es de 1923 y que si el "error" no ha sido objeto de contestación en casi un siglo es pertinente aplicar ese punto.

Esa respuesta no convenció a Jesús Maetzu, que la destacó en su informe anual de 2016 en el apartado de Igualdad de género y Administración local. Para el Defensor del Pueblo fue significativo por la desigualdad histórica de la mujer en el callejero. "Nos cuestionamos en qué medida la impronta machista de la sociedad de la época influyó en la falta de contestación ante este cambio y en la propia comisión del error administrativo del que derivó".