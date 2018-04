Beltrán Pérez solicita a Espadas que pida la aprobación del presupuesto

Beltrán Pérez ha registrado una carta dirigida a Juan Espadas exigiéndole que "defienda los intereses de Sevilla" frente a su secretario general federal, Pedro Sánchez, y el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso para que "facilite" la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 "tal y como el PP ha hecho en la ciudad". En rueda de prensa, el portavoz de los populares solicitó al alcalde que "no se sume ni vaya a copiar el no es no de Pedro Sánchez". Además, consideró que los PGE son "expansivos, de crecimiento, en los que se prioriza el gasto social y el empleo y se cumplen los compromisos adquiridos con los agentes sociales y empleados públicos". Asimismo, en su opinión, apuestan por el apoyo a la formación y el empleo joven, recogen subidas a las pensiones y mejoran la financiación de comunidades autónomas y entidades locales, entre otras "ventajas". Entiende que esto supone una "clara apuesta" del Gobierno de España por la "prosperidad y crecimiento de Sevilla y no pueden demorarse".

"Espadas, como alcalde, conoce bien la necesidad de que las cuentas sean aprobadas para que las inversiones y los gastos en general no se paralicen. Por su posición de gobierno minoritario ha tenido que buscar los apoyos necesarios para que las inversiones en Sevilla pudieran continuar realizándose, porque así se lo exigían los ciudadanos y todos los agentes socioeconómicos de la ciudad", recalcó antes de subrayar que el PP en Sevilla ha querido "contribuir" a ello, haciendo "renuncias a determinadas exigencias porque así lo exigían el interés general y el sentido de servicio público que ha de guiar a todo responsable político, a pesar de las obvias diferencias ideológicas y dejando al margen intereses partidistas". "Esa actitud ha llevado a un acuerdo con su gobierno a cambio de compromisos relativos al Metro, la bajada de impuestos, el aprovechamiento de la antigua comisaría de la Gavidia y la reclamación de la actualización de la Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica)", sentenció, instando a Espadas a que "exija esa misma responsabilidad que el PP ha mostrado en Sevilla a Pedro Sánchez y al grupo parlamentario del PSOE".

El portavoz del PP cree que las cuentas estatales son "una clara apuesta" por Sevilla

Mientras, el alcalde socialista criticó las cifras de inversiones para la ciudad que se recogen en el proyecto de PGE para este año y que consideró "claramente insuficientes", al estar "muy por debajo de lo que se necesita y de lo que corresponde por población", a lo que suma que "no se cumplen los compromisos asumidos" por el Gobierno de Mariano Rajoy y que habían sido "avalados" por el portavoz popular en sus reuniones con algunos ministros.

Respecto a la petición del Grupo Popular al primer edil para que inste a sus compañeros de partido a nivel estatal a que favorezcan la aprobación de los presupuestos, Espadas advirtió de que, "si no hay como mínimo la aceptación de una serie de enmiendas planteadas por el PSOE, pues no se darán las mismas condiciones que en la ciudad". "Yo acepté acordar a cambio de una serie de condiciones y si Rajoy no va a hacer eso pues el PSOE no puede respaldarlo".