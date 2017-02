Bolaños cita a varios testigos en la causa del diputado andaluz Carmelo Gómez

De ahí que deba de “individualizarse claramente la conducta concreta que respecto al aforado pudiera ser constitutiva de delito, ya que, de no ser así, cabría la posibilidad de extender la competencia de un tribunal de cognitio limitada a personas aforadas a personas que no lo sean y sobre las que este tribunal no sería el juez ordinario predeterminado por la ley”.

Carmelo Gómez y otros seis no aforados

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el delito societario en la empresa Mercasevilla, remitió en noviembre pasado la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que este órgano superior investigara al parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario general del PSOE de Sevilla Carmelo Gómez, en relación con los supuestos “contratos simulados” con las empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, cuyas nóminas habrían sido abonadas por Mercasevilla mediante cuatro facturas falsas.

En la exposición razonada, la juez solicitaba que se investigue además en relación con estos hechos a otras seis personas no aforadas: el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García; el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; el conseguidor de los ERE Juan Lanzas; el cuñado de éste, Ismael Sierra; María del Carmen Rodríguez, nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; y el gestor José Rodríguez López.

La juez consideraba que el TSJA debía asumir la investigación también con respecto a las personas no aforadas porque “no parece que sea posible tramitar separadamente la causa para la persona aforada con separación de los segundos por órganos distintos, imponiéndose por el principio de continencia de la causa, la vis atractiva a favor de la competencia de esa Sala con el fin de evitar que pudieran dictarse resoluciones contradictorias”.