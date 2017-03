Bueno desvelará cuando se convoque el congreso si opta a la reelección

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Juan Bueno, no anunciará si opta o no a la reelección en el cargo hasta se convoque el congreso provincial, aunque sí mostró ayer sus ganas para contribuir a hacer el partido "más grande, más fuerte y más unido, y para pintar esta provincia de azul". A preguntas de los periodistas en Camas (donde participó en un acto junto con la secretaria general del PP-A, Loles López, y otros compañeros del partido), Bueno afirmó que "en el PP sabemos ordenar nuestros tiempos, somos gente de orden".

El popular explicó que aunque "en poco tiempo" empezará el proceso de los congresos provinciales -tras la celebración del nacional y los regionales-, "aún no ha empezado". "Cuando empiece, los afiliados del Partido Popular de Sevilla, incluido yo, manifestaremos qué queremos y a qué aspiramos", añadió.

"Será en ese momento cuando tendrán conocimiento de lo que yo pienso hacer y de lo que creo que se puede hacer en los próximos años en el Partido Popular de Sevilla", afirmó Bueno antes de añadir que de momento sigue siendo el presidente del Partido Popular de Sevilla, "que es lo que he sido durante estos años atrás". Según defendió el dirigente popular, "es lo único que he hecho y en lo único que he estado, en intentar engrandecer mi partido, contando con todos mis compañeros porque así lo decidieron en su momento los afiliados".

Por tanto, "será en el momento procesal oportuno, cuando se haya decidido que empiezan los procesos provinciales, cuando tendrán ustedes mi pronunciamiento sobre lo que pienso hacer", insistió Bueno, quien eludió pronunciarse sobre la candidatura de la portavoz del Partido Popular en la Diputación, Virginia Pérez. "Yo les hablo de mí", zanjó.

Preguntado también sobre si espera neutralidad por parte de la dirección andaluza en el caso de que haya más de una candidatura en el congreso provincial, el presidente del Partido Popular de Sevilla señaló que se pronunciará al respecto en su momento si ello ocurre.