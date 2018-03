Cabreo y salidas de tono

Reproches mutuos, expresiones soeces, comparaciones con animales salvajes y esperar a salir del Pleno para poner en la red social algún insulto fueron las reacciones que ayer se vieron y oyeron en la sesión plenaria extraordinaria, donde todo el protagonismo era para el PP. La paz se quedó en el primer minuto de silencio que guardó la Corporación en memoria del niño Gabriel y en el cariñoso recibimiento que los ediles le dieron a Lola de Pablos (PP) tras varios meses de ausencia.

IU y Participa Sevilla fueron los grupos más activos e imaginativos en sus intervenciones, tanto que llamaron la atención de Javier Millán, portavoz de Ciudadanos, por sus "ocurrencias". En el punto sobre la rebaja de impuestos, Daniel González Rojas de IU, pese a su juventud, comparó la pelea que, en su opinión, han tenido el PP y Ciudadanos por ver quién lograba meter más rebaja de impuestos en la moción "con dos machos de cabras montesas" de los documentales de Rodríguez de la Fuente, y del alcalde Espadas dijo que era "el águila que despeña a una de esas cabras".

Desde C's, Javier Millán no dudó en responder a su homólogo de Izquierda Unida "que el debate no es quién la tiene más larga", en referencia a la supuesta lucha entre PP y C's a cuenta de la rebaja fiscal, sino compensar el catastrazo de Espadas al llegar a la Alcaldía.

Desde Participa, Julián Moreno le dedicó al PP un "le cabe el Titanic derrapando" a referirse a la "incongruente" moción de rebaja fiscal del PP por pretender reducir la carga fiscal y al mismo tiempo que eso implique un aumento de los ingresos. Este mismo concejal fue tan duro con el pacto PSOE-PP que aprobó la venta de la Gavidia y su recalificación a uso terciario que no dudó en afirmar en el pleno "PSOE y PP la misma cosa es", pero luego al salir de la sesión colgó en su cuenta de twitter, sin ningún reparo: "Lo que podría haber sido un colegio o una residencia (públicos) será un centro comercial o un hotel (privados).PSOE y PP, la misma mierda es!".Otro momento de tensión fue la expulsión del jefe de gabinete de Ciudadanos, Pablo Díaz, ordenada por la presidenta del pleno, Carmen Castreño, por tomar la palabra para intervenir en el debate plenario y no callarse aun cuando estaba sentado entre el público. Alcaldía explicó que la normativa del pleno no lo permite. Díaz salió de la sala sin necesitar ser desalojado.