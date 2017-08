Cabrera dice que el conflicto del taxi está "controlado"

El concejal delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha afirmado que el conflicto en la capital de Andalucía entre el sector del taxi y el de alquiler de vehículos con conductor (VTC) está "controlado", sin llegar a alcanzar el "nivel" de otros puntos del país, y ha detallado que en la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) de la Policía Local se incluye se incluye una unidad específica para la inspección de estos servicios con un total de 20 agentes asignados.

A preguntas de los periodistas, tras presentar las nuevas inversiones en Casco Antiguo, Cabrera ha señalado que el trabajo realizado por la Policía ha permitido la detección de diferentes irregularidades tanto en taxis, como en VTC, así como la localización de vehículos que "de una manera aleatoria en Internet ofrecen sus servicios de forma totalmente ilegal". "Vamos a seguir actuando y sobretodo con la nueva unidad fijada en la RPT, que esta considerada como una unidad fija dentro de la Policía Local para vigilar tanto el aeropuerto como las estaciones donde se presta este servicio", detalla.

En este sentido, ha puesto en valor la labor realizada este fin de semana cuando agentes de la Policía Local inmovilizaron una furgoneta que pretendía llevar a siete miembros de una familia inglesa desde el aeropuerto hasta una casa rural en Fuenteheridos (Huelva) cobrándoles 120 euros. "El coche no poseía ningún permiso, visado, ni tarjeta de transporte, por lo que fue interceptado y se le aplicará la sanción correspondiente", incide.

Cabrera menciona que para continuar esta labor la nueva RPT, que modifica una aprobada hace 20 años, establece una nueva unidad de inspección de este servicio con 20 agentes repartidos en tres turnos. Así, se tiene "una estructura clara, siendo más funcional al permitir que los policías puedan tener más funciones al no estar encasilladas", según explica, tras recordar que la Policía ha creado 50 nuevas plazas para alcanzar los 1.500 efectivos y reorganizar el servicio, "sacando a 148 policías de las oficinas a las calles" para impulsar la policía de barrio.

Advierte de que "el esfuerzo de los agentes suple la deficiencia que se tiene actualmente con la falta de efectivos", ante lo que culpa directamente a las limitaciones de la tasa de reposición estatal. "No se pueden cubrir vacantes muy a pesar nuestro, que queremos ampliar los servicios públicos pero, por ejemplo, no podemos abrir las bibliotecas públicas por falta de personal. La Ley Montoro nos lo impide, por lo que hay que ponerlo sobre la mesa, ya que afecta igual a la Policía Local", lamenta.

El responsable de Seguridad asegura que las actividades y eventos en la ciudad han crecido más de un 17 por ciento y, por tanto, "es inversamente proporcional el esfuerzo que está haciendo el equipo de gobierno con la expansión de la ciudad". "Vamos a seguir insistiendo para que al menos en los próximos tres meses no se tenga que hacer frente a la no presencia de Policía", subraya, ya que "este año tenemos que conseguir que el interventor acceda también a realizar un suplemento de crédito que no acorte la vida de la ciudad" para pagar esas horas extraordinarias de los policías.

"Hacemos un esfuerzo máximo en Semana Santa, la Feria de Abril y en navidad, con policías que tienen que salir de sus casas a doblar servicios. Hace dos años tuvimos que hacer un reconocimiento de crédito con un presupuesto que llegaba a cerca de los nueve millones de euros, y ahora tengo que reconocer que estamos ya en cinco millones de euros. Estamos haciendo un esfuerzo de gestión, pero el año pasado necesitamos un suplemento de crédito y este año también", concluye.