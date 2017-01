Cabrera elude valorar el expediente abierto al líder del taxi de San Pablo

El concejal delegado de Segudidad y Movilidad, el socialista Juan Carlos Cabrera, aseguró este miércoles sentirse molesto por que haya salido a la luz el expediente abierto el 22 de diciembre por el Instituto del Taxi al líder de los taxistas del aeropuerto, Enrique Filgueras, por supuestos cobros abusivos a dos turistas italianos. A preguntas de este periódico, el edil rehusó valorar este asunto más allá de que "respeta" el expediente sancionador y mantiene el derecho de la presunción de inocencia de la persona a la que se le ha abierto.

"Es un tema puramente administrativo sobre el que no quiero hacer valoraciones", dijo tras admitir finalmente que le consta el expediente porque lo preguntó ayer tras ver la noticia publicada.

Respecto a por qué no se aplican los turnos rotatorios de trabajo en el aeropuerto -avalados por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía notificada al Ayuntamiento en 2002- para que todos los taxistas de la ciudad puedan acudir con normalidad a hacer servicios al aeródromo, el concejal delegado respondió una cosa y la contraria.

Por un lado, dijo que no tiene problema en aplicar los turnos ni esa sentencia y que no lo hace porque "hay que ver si hay la suficiente oferta para satisfacer la demanda. Posiblemente la oferta (de taxis) no estaría atendida con los turnos rotatorios". Y en este punto admitió que no acudirían todos los taxistas de cada turno por "el miedo" a sufrir daños en su vehículo si se acercan al aeropuerto. Cabrera aseguró que en su etapa de hace quince años como director del Instituto del Taxi, en la que ideó esos turnos, llegó a aplicarlos "unos meses" y no funcionaron porque no acudían todos los taxistas de cada turno "por miedo".

Eso demuestra que el propio Ayuntamiento, antes y ahora, admite que hay una situación anormal y de coacciones por parte de algunos de los que operan en monopolio en el aeropuerto. Pero en lugar de garantizar el cumplimiento de esos turnos con más presencia policial, en 2002 se optó por dejar a un lado esos turnos democráticos y por elegir una tarifa fija que no soluciona el problema y beneficia sólo al grupo que controla el aeropuerto.

Al mismo tiempo, el delegado niega que la asociación Solidaridad que dirige Filgueras coaccione a otros taxistas para que no acudan allí. "Yo no puedo dar por cierto lo que usted me está manifestando porque tendrían que presentar denuncia esos taxistas (supuestamente coaccionados) y la Policía Local actuaría. Aquí no se están dando esas denuncias de los taxistas y, por tanto, yo no puedo actuar", dijo.

Así pues, Cabrera llamó a los taxistas víctimas a denunciarlo ante la Policía Local (ya lo hacen ante a la Policía Nacional). "Yo rogaría que aquellos que están amenazados y les pinchan las cubiertas, que vengan y presenten las denuncias. Si no hay denuncia de taxistas yo no puedo criminalizar a este sector del taxi. Hay mucha gente muy honrada y haciendo buenas cosas con personas mayores", dijo. La Administración, según el concejal, debe "establecer medios para evitar que se den conflictos, garantizar la prestación del servicio del taxi y que haya una oferta siempre adecuada a la demanda" y lo hace con sanciones a los que incumplen, con mejoras en la parada de vehículos concertados ("hay cierto intrusismo" dijo), reforzando la vigilancia de Policía Local en el aeropuerto y en Santa Justa y con la futura app que funcionará como emisora pública para todos los taxis.