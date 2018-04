Carme Chacón tendrá una calle en Sevilla

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una modificación presupuestaria que supone el aumento de 650.000 euros en la inversión destinada a los colegios de la ciudad, además de bonificaciones del impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI) del 20 por ciento para dos empresas instaladas en la Zona Franca, Sevitrade y Jannone, así como del 80 por ciento del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para media decena de proyectos de rehabilitación por "contribución a la reactivación económica".

Además, todos los grupos de la corporación han dado su apoyo a las nuevas nominaciones de vía de la ciudad que pretenden, según el alcalde, el socialista Juan Espadas "corregir la desigualdad y deuda histórica" respecto al menor número de nombres de vías de mujer respecto a las existentes de hombres.

Así, se llamará Carme Chacón Piqueras, a petición de la asociación Azahar, a la nueva calle existente junto al centro de salud María Fuensanta Pérez Quirós, con entrada y salida desde la avenida de las Ciencias; se denominará calle de las 17 Rosas de Guillena a la confluencia entre la avenida del Deporte con la calle Flor de Azalea, y Parque Ana María Rosseti, en el distrito Bellavista- La Palmera. "Se hace justicia en los tres casos", recalca Espadas, que pone en valor la memoria histórica en el país y el reconocimiento ciudadano a Chacón, "una mujer feminista, implicada y comprometida" que llegó a ser la primera ministra de Defensa del país.

Asimismo, por unanimidad se ha acordado una modificación presupuestaria que aumenta 650.000 euros el montante para la mejora de los centros educativos, aunque la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato advierte de que el año pasado hubo tres millones que no se ejecutaron. Al respecto, el delegado de Hacienda, Joaquín Castillo, recuerda que el año pasado se aprobó "muy tarde" el presupuesto y "las bajas no se han podido reaplicar". Ahora se concede, con este aumento, toda la cuantía requerida por el área, según asegura, destacando que "los proyectos están ya preparados y a punto de licitación".

De su lado, el edil del PP Rafael Belmonte critica que se produzca una modificación presupuestaria "a menos de un mes de que se hayan aprobado las cuentas de este año".

Bonificaciones en ICIO y apartamentos turísticos

Las bonificaciones del 80 por ciento del ICIO han contado con el sí de todos los grupos, salvo por la abstención de Participa, que entiende que todas las iniciativas no han de contar con esa bonificación, ya que varios de ellos hacen referencia a inmuebles que serán convertidos en apartamentos turísticos.

Las bonificaciones se dirigen a la segunda fase de la restauración de los denominados Baños de la Reina Mora, solicitadas por la Hermandad de la Vera Cruz, y a la rehabilitación de un edificio mediante consolidación y acondicionamiento en la calle Virgen de la Luz. El resto son para rehabilitar edificios donde habrá nuevos espacios comerciales y apartamentos turísticos, como será un edificio que se destinará a 15 viviendas y cuatro locales comerciales en la calle Rastro; otro inmueble en la calle Lagar que cambia el uso de residencial plurifamiliar por hotelero, para seis apartamentos turísticos, y otro más que se amplía para hacer seis apartamentos turísticos en la calle Temprado.

Horas extras en el cementerio

El Pleno ha aprobado, igualmente por unanimidad un reconocimiento de crédito derivado de la realización de horas extraordinarias por el personal del servicio de cementerio. Castillo ha reconocido que hubo "premura" en hacer esas horas en abril, mayo, junio y septiembre y los trabajadores "sabían que iban a cobrar y que no se podía cobrar en aquel momento".

Después de que Castillo aclare que "el problema no es la tasa de cobertura, sino que las plantillas no están bien dimensionadas", la nueva responsable de Recursos Humanos, Clara Isabel Macías (PSOE), ha asegurado que se tomarán medidas y que me estoy reuniendo con todas las secciones sindicales para que transmitan sus prioridades. "Vamos a actuar con transparencia y claridad", añade.

Belmonte, de su lado, indica que el cementerio tiene una "gran deuda" de instalaciones y "sus carencias las suple el personal con su esfuerzo, siendo necesario abordar esta situación sin más dilación".

Además, el edil de Participa Julián Moreno recalca que se trata de 8.700 euros por horas extras y se pregunta por qué se hacen sin autorización previa, "si es por falta de coordinación o de personal". "Nos duele que no se defienda el servicio municipal", lamenta, tras alertar de las "graves carencias" en los hornos y de la necesidad de nuevas instalaciones y de más personal.

En esa línea, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, valora que los trabajadores "por fin" vayan a cobrar las horas extras tras un año y critica que los trabajadores "hayan sufrido en sus carnes la falta de plantificación y organización", recordando en que ha habido momentos en los que no se han realizado incineraciones.

Por último, se ha producido la aprobación inicial del reglamento de segunda actividad de la Policía Local, algo ante lo que Castillo se ha congratulado tras el "tiempo esperado". Igualmente, Moreno ha mostrado su alegría por este avance que entiende que dota al cuerpo de un "un procedimiento reglado que dota de mayor justicia y mayor fluidez".