El Colegio de Dentistas recibe denuncias de más de 1.100 afectados por iDental

El cierre sin previo aviso de clínicas iDental se ha generalizado en distintos puntos del territorio nacional: "Nos consta que también han cerrado en Madrid, Santander, Las Palmas de Gran Canaria, Almería, Granada, Málaga, Sevilla, etcétera", comenta Luis Cáceres. Estos cierres no han sorprendido en el sector.

El servicio de Consumo de la Junta de Andalucía aconseja a los afectados reclamar, en primer lugar, a la empresa a través de burofax dirigido a sus representantes legales. Según la normativa vigente, en caso de que la empresa no dé respuesta a sus clientes, los afectados pueden reclamar directamente a las entidades financieras, pero como paso previo es preciso reclamar a iDental. "Se puede optar por la vía judicial o extrajudicial, en este segundo caso se encuentra el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía", añaden fuentes oficiales. Para que la reclamación prospere se recomienda adjuntar una serie de documentos: presupuesto del servicio, contrato de financiación e historia clínica.

En su campaña de promoción iDental se anunció con el eslogan "dentistas con corazón", para atraer a clientes ofreciendo una serie de "subvenciones y ayudas" a personas con escasos recursos. "El Colegio de Dentistas denunció y constató que la Junta de Andalucía no ofrecía esas subvenciones", explica su presidente.

Entre los afectados se encuentran personas que han invertido ya hasta más de 5.000 euros en tratamientos bucodentales, que se encuentran a medias; o casos de personas que están pagando terapias que ni siquiera han comenzado a recibir. Pese a que iDental no ha anunciado oficialmente la clausura de su clínica en Sevilla, las puertas de su sede en Nervión permanecen cerradas desde finales de mayo. Mientras tanto, cientos de pacientes, con tratamientos a medias o sin iniciar, se han visto afectados por servicios contratados y financiados total o parcialmente, algunos de ellos por varios miles de euros. "Algunos casos son personas mayores a quienes han dejado con los tornillos colocados en la boca", explica uno de los afectados. Un nutrido grupo de clientes de iDental acudieron ayer a la sede de esta cadena de bajo coste en Sevilla, ubicada en la calle Federico García Lorca, para protestar por la situación que afrontan, sin obtener ninguna respuesta de los responsables de la clínica, de momento.

Los trabajadores, en huelga desde finales de mayo

La plantilla de iDental en Sevilla, integrada por 80 profesionales, permanece de huelga indefinida desde finales de mayo y "en situación de indefensión", explicó ayer un enlace sindical del área de Sanidad de CCOO-Sevilla, al apuntar que la central está esperando respuesta de la Inspección de Trabajo. El primer día de la huelga, secundada a raíz del impago de nóminas, coincide con el primer día en que la clínica en Sevilla no abrió sus puertas a sus pacientes. "Durante los últimos días de mayo la clínica ha permanecido abierta, por la puerta de atrás, para los trabajadores, pero no para los clientes. Desde el pasado 2 de junio, la sede de Nervión no ha vuelto a abrir sus puertas, ni para clientes ni para trabajadores", explica un portavoz de CCOO de estos trabajadores, entre los que se encuentran odontólogos, administrativos, auxiliares e higienistas.