El PP dice que las negociaciones con PSOE para el presupuesto "van por buen camino"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha dicho que las negociaciones con el PSOE para pactar los presupuestos de 2018 van "por buen camino" y ha explicado que en la reunión que mantuvieron ambos partidos se avanzó en el capítulo de ingresos con "claras concesiones" de ambos.

Ha explicado en rueda de prensa que si hubiese un acuerdo entre ambos partidos se formularía un texto nuevo por parte del Ejecutivo local que contendría propuestas del presupuesto alternativo del PP y que tendría garantizada la mayoría con 23 concejales, doce de los populares y once de los socialistas.

Sin embargo, Pérez ha criticado que ahora se quieren utilizar "argucias legales" para no admitir a trámite ese presupuesto alternativo del PP, que supone una enmienda a la totalidad.

Ha asegurado que si se utilizan esas "argucias legales" para no admitir a trámite el texto alternativo del PP se podría utilizar el mismo argumento para la aprobación del presupuesto, ya que se está siguiendo un proceso que tampoco regula ninguna normativa.

Pérez espera que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), no esté "detrás" de este asunto para "torpedear" la negociación, ya que cree que el diálogo que se ha abierto está generando "mucha expectativa" y mucha "esperanza" en la ciudad al ver "cómo dos grandes partidos por primera vez en la historia son capaces de ponerse de acuerdo para aprobar un presupuesto en común".

Ha opinado que si Espadas está "detrás" de estas "argucias" le estará haciendo "un mal favor" a la ciudad, a la negociación y demostrará que su intención de dialogar "es una mera impostura".

A pesar de ello, ha agregado que está seguro de que "al final habrá acuerdo" porque Espadas es "responsable" y se admitirá el presupuesto alternativo, y si no "que se atenga a las consecuencias de sus actos".

C's: "Su presupuesto alternativo carece de base legal"

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha manifestado que ha quedado "certificado" que el "presupuesto alternativo" promovido por el Grupo popular frente al proyecto presupuestario del Gobierno local socialista, acompañado de un acuerdo con la formación naranja, "no tiene base legal" y es una mera "extravagancia". Por eso, ha pedido al PP que "reconsidere" su posición, acepte transformar su documento en enmiendas como tal y se sume al acuerdo presupuestario alcanzado entre el PSOE y Cs.

Hablamos de los contactos de los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla para la aprobación del proyecto presupuestario del Consistorio y sus sociedades y organismos satélite para 2018, que asciende a aproximadamente 960 millones de euros, una cifra similar a la del presupuesto del año en curso, y que de nuevo está marcado por un acuerdo entre el Gobierno local socialista y Ciudadanos, con medidas por importe de casi 50 millones.

En el contexto de tales contactos, pues el PSOE gobierna el Ayuntamiento de Sevilla en franca minoría, el Grupo popular ha promovido su propio "presupuesto alternativo", al objeto de ser debatido y votado, toda vez que según ha expuesto este jueves el portavoz municipal de Ciudadanos, la Secretaría General y la Intervención del propio Ayuntamiento han "certificado" que el PP no ha presentado enmiendas al proyecto presupuestario y no hay "base legal" para tramitar un proyecto presupuestario ajeno al del gobierno municipal de turno, con lo que la maniobra del PP "no deja de ser una extravagancia".

En ese sentido, Millán ha expuesto que en la junta de portavoces celebrada este jueves, los representantes del PSOE, Ciudadanos, Participa e IU habrían ofrecido al PP la opción de "ampliar el plazo" habilitado para formular enmiendas al proyecto presupuestario del Gobierno local, para que pueda "transformar su documento denominado alternativo en enmiendas en tiempo y forma".

Por ello, y ante la supuesta negativa del PP a tal extremo, Millán ha pedido a los populares que "reconsideren" su posición, sean "humildes", "reconozcan su error y acepten la mano tendida del resto de grupos". Es más, ha solicitado al Grupo popular que se sume al acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno local del PSOE y Cs, para que el nuevo presupuesto cuente con participación de las tres fuerzas políticas y sea "el mejor presupuesto" paran la ciudad.

"El PP se lo va a repensar. Yo estoy convencido de que va a rectificar y habrá un entendimiento", ha augurado Javier Millán, asegurando que finalmente habrá un "acuerdo a 26" entre el PSOE, el PP y Ciudadanos para los nuevos presupuestos, en alusión al número de concejales que suman tales fuerzas.