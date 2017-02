Espadas defiende la actual organización del taxi: "El servicio está adecuadamente organizado"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado este jueves que el sistema de prestación de servicios del taxi en la ciudad está "adecuadamente organizado", aunque advierte de que "nadie puede imponer a nadie un determinado servicio o generar actitudes violentas que llevan a problemas de orden público", algo ante lo que actuará la Policía Local.

Espadas ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras participar en la presentación oficial del plan Nacional de Ciudades Inteligentes, haciendo referencia al consejo convocado este miércoles por el Instituto del Taxi en el que ha analizado la propuesta de instaurar un turno rotatorio en las paradas del aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes de Santa Justa, algo que contó con el rechazo de todas las partes, salvo de C's.

Al hilo de ello, el primer edil hispalense señala que no se trata de una cuestión de "encabezonamiento o de pensar que hay una única solución", dejando claro que se tiene que garantizar que haya un servicio disponible en paradas como las de Santa Justa y el aeropuerto, existiendo "distintas formas de organizarlo". "Esa autoorganización ha llevado tradicionalmente a un conjunto de personas que, de manera estable o permanente, prestan su servicio allí", añade, insistiendo en que esto "no puede ser un monopolio excluyente o no dar la posibilidad de que una persona preste allí sus servicios".

Para Espadas, "las aguas han de volver a su cauce" y la Policía "va a garantizar que así sea y que se cumplan las ordenanzas", con el objetivo de que "quienes quieren coger un taxi que lo puedan coger con seguridad y quienes prestan el servicio a hoteles u otros clientes lo puedan hacer de manera ordenada". "Todos han de cumplir las normas", concluye.