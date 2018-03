Foro Taxi Libre critica al Consistorio por el caos de los taxímetros

La asociación Foro Taxi Libre lamentó ayer que el Ayuntamiento considerara que la actualización de los taxímetros es responsabilidad de los taxistas. La entidad reacciona así a la información publicada por este periódico sobre el caos generado el pasado 28 de febrero, día que los taxímetros no tenían configurado como festivo. El Ayuntamiento achacó este asunto a los taxistas, mientras que los profesionales del sector alegaron que han intentado actualizar sus contadores en varias ocasiones sin que la empresa que se dedica a ello se lo permitiera. El problema de fondo es la demora en la aprobación de las tarifas del sector, de ahí que hubiera que introducir primero el nuevo calendario y después, una vez aprobadas, las tarifas.

Foro Taxi Libre cree que la explicación del Ayuntamiento "no se corresponde con los hechos acaecidos". "Todos sabemos que existe una comisión de seguimiento constituida por el director general de Movilidad y los presidentes de los supuestas asociaciones mayoritarias y que aquí nada se mueve si no lo acuerdan previamente estas personas. Por tanto, la responsabilidad será de estos señores y no de los taxistas", explicó esta entidad en un comunicado.

Los representantes de esta asociación lamentaron que hayan tenido que conocer por la prensa que "se puede inyectar en el taxímetro el calendario actualizado, con un incremento que ronda los 10 euros". Para Foro Taxi Libre, "resulta indignante que se informe a la prensa de la posibilidad de actualizar el calendario y el profesional que inyecta la tarifas no haya informado a los titulares de licencias de dicha opción". Por ello, creen que el comportamiento de los responsables municipales es "desleal". La asociación de taxistas recuerda que los profesionales del sector "llevan perdiendo dinero" desde principios de año por la demora en la aprobación de las tarifas.