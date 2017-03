El Gobierno recalca que no se ejecutará el dragado del Guadalquivir

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confirmado este martes en el Senado que los planes de dragado de profundización del río Guadalquivirno van a llevarse a cabo porque el proyecto no cumple con las condiciones que estableció la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). "No hay ninguna intención de ejecutarlo porque no cumple con las condiciones que estableció a DIA", ha incidido esta responsable del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta en respuesta a una pregunta de la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora.

Mora había reclamado al Ministerio una respuesta "contundente" y que dijera que "rechaza inequívocamente" seguir adelante con un proyecto que ha calificado de "bochornoso" y ha señalado que la Unesco advirtió a España de que si seguía adelante con él "se nos iba a sacar de la Lista de Patrimonio de la Humanidad". "El proyecto actual no cumple con las condiciones que estableció la DIA en su momento y, por lo tanto, no puede a ejecutarse, no hay ninguna intención de hacerlo", ha aclarado García, que ha señalado que así se informó también a la Unesco en el informe que se le remitió en noviembre del año pasado.

Ese informe remitido al organismo internacional también recogía que, con los antecedentes conocidos, especialmente las conclusiones de la Comisión Científica, los fundamentos de la sentencia del Tribunal Supremo, el posicionamiento del Comité de Patrimonio Mundial y la valoración del órgano de participación y de gestión del espacio natural, el proyecto no se autorizaría, ha mantenido García.

En lo referente al Tribunal Supremo, ha recordado que anuló la medida del dragado incluida en el Plan Hidrológico del Guadalquivir aprobado por Real Decreto en el año 2013 porque no incluía la justificación del mismo para favorecer el acceso de buques mayores que los que actualmente pueden entrar en el Puerto de Sevilla. De la misma forma, García ha señalado que en el plan hidrológico de segundo ciclo de la cuenca del Guadalquivir se recogieron las modificaciones necesarias para cumplir con la sentencia del Supremo y ha añadido que el plan "es fruto del consenso" y que, "entre otros muchos respaldos, contó con el de la Junta".

No estará en los PGE de 2017

"Insisto que el proyecto debió observar unos requisitos que estableció la DIA y que no observa, por lo tanto no puede llevarse a cabo", ha recalcado la secretaria de Estado.

En su intervención también ha trasladado que, pese a no ser una competencia del Ministerio al que pertenece, el proyecto de presupuestos de Puertos del Estado para 2017 ha suprimido de sus previsiones lo referente al proyecto de profundización.