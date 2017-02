El Instituto del Taxi vota contra el turno rotatorio, salvo C's

A excepción del grupo municipal de Ciudadanos, los demás miembros de entidades, partidos políticos y sindicatos que se sientan en el Instituto del Taxi de Sevilla dieron ayer su voto contrario a la propuesta de instaurar un turno rotatorio en las paradas del aeropuerto y de la estación de Santa Justa. La votación no es vinculante para el Ayuntamiento, que este viernes debatirá en el Pleno esta propuesta a petición de Ciudadanos.

De sus 13 integrantes, en el Instituto del Taxi votaron en contra los partidos políticos PP, PSOE, IU y Participa Sevilla; la asociación de consumidores Híspalis, el sindicato UGT y las únicas asociaciones del taxi que se sientan en este organismo: Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad del Taxi, esta última es la entidad que controla el aeropuerto. El problema es que los presidentes de estas entidades mayoritarias no representan a todos los taxistas de la ciudad, ni a las demás entidades minoritarias que no tienen voz ni voto en el Instituto. Lo objetivo y coherente sería preguntar a los 2.000 taxistas de la ciudad.

Javier Millán (C's) censuró la actitud "irresponsable" de los que votaron 'no'

El argumento general de los que votaron en contra es que la solución al problema del aeropuerto y Santa Justa debe ser policial para que se cumpla la ley, y no de otra índole. No obstante, el turno rotatorio sería una opción complementaria a la vigilancia policial que se ha implantado recientemente, ya que no es más que garantizar la organización de taxis en estos puntos sensibles de la ciudad, con un número fijo de vehículos que van rotando en función de las matrículas, y garantiza que toda la flota de 2.000 taxis pueda ir a San Pablo. En la actualidad, sin embargo, el Ayuntamiento permite que este servicio esté controlado por unos pocos que intentan imponer un monopolio.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Javier Millán, dijo que estos votos en contra del Instituto del Taxi se deben al "interés por parte de una asociación y la cobardía política del resto. Van a lo fácil con una actitud gravemente irresponsable para que todo siga igual sin mirar por el interés general de la ciudad de Sevilla y la libre competencia".

En efecto, sorprende el rechazo masivo a esta opción que podría complementar perfectamente la vigilancia. Y sorprende más aún porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia avaló en su sentencia de 2002 este sistema de turnos porque "mejora la calidad del servicio en beneficio de los usuarios, estableciendo un sistema más justo, por equitativo, respecto de los profesionales" y favorece una "distribución más equitativa respecto de paradas que resultan atractivas para los profesionales".

La asociación Iniciativa Sevilla Abierta también reclamó ayer la implantación de los turnos rotatorios en el aeropuerto para acabar con el privilegio de unos pocos taxistas y recordó que se recogen firmas en change.org.

El alcalde, Juan Espadas, afirmó ayer que no habrá más "incumplimientos de las normas por parte de nadie" con la vigilancia de la Policía Local. A preguntas de este periódico, el PP explicó su voto negativo en que "se trata sobre todo de un problema de seguridad que requiere de presencia de la Policía Local para evitar el intrusismo", anunció que para marzo estudiará una propuesta sobre el control del taxi en el aeropuerto y dijo que su grupo es "coherente" con la postura del sector en el Instituto del Taxi.

Participa Sevilla explicó que lo importante en el aeropuerto es actuar contra el intrusismo y que el turno rotatorio no puede tomarse como "medida precipitada e improvisada" por el conflicto, ni ser sólo para el aeropuerto y Santa Justa, porque hay muchos puntos calientes.

Para IU lo importante es que se cumpla la ley. Considera el turno rotatorio como "un parche" que no solventa el problema e insiste en la emisora pública de la aplicación móvil como la mejor alternativa para organizar bien el servicio del taxi y a todos los taxistas. El problema, admite IU, es que la implantación de esa aplicación móvil no tiene fecha ni presupuesto municipal hoy por hoy.

Para UGT, es la Policía Local quien debe velar por evitar el intrusismo y por que el ciudadano reciba un buen servicio. El sindicato califica el turno rotatorio como una medida disuasoria que no es necesaria. Este periódico no pudo contactar con la asociación Híspalis, en representación de los consumidores.