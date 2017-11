"Esto es el Jarama y no tenemos horas de descanso"

Los vecinos de Macarena Norte llevan años batallando contra el ruido de la Ronda Norte y la avenida Juventudes Musicales que no les permite descansar por la noche, ni que sus hijos puedan estudiar, leer o ver la tele con tranquilidad.

"Esto es el Jarama. Es la avenida urbana con más vehículos de la ciudad y la velocidad que alcanzan es lo que más ruido provoca. Aquí no tenemos horas de descanso porque éste es un punto de conexión, un atajo para los que vienen de los polígonos industriales de Huelva, Mérida y Madrid, y esta vía comunica el Aljarafe con la zona Norte y con Mercasevilla. La solución es desviar el tráfico por la SE-20 y que haya cámaras para multar", recalca Manuel Ochoa, portavoz de la plataforma por la Ronda Urbana Norte, compuesta por las asociaciones Parques de Andalucía, Parqueflores, Miguel Hernández, Los Mares, Nuevas Estrellas y Federación Guadalquivir.

La pésima calidad del aire que genera el exceso de tráfico también les preocupa seriamente, porque han detectado un aumento de casos de cáncer en la zona. El portavoz de la plataforma, Manuel Ochoa, se queja de que el Ayuntamiento no acaba de pedir a la Junta que coloque estaciones medición de aire, como se aprobó en el pleno.

Se quejan de que los camiones y el resto del tráfico incumplen las señales de prohibición y no respetan la velocidad máxima permitida debido a la falta de controles de la Policía Local ("¿La Policía Local de Sevilla dónde está que no aparece?"). También de que no acaba de cumplirse el acuerdo plenario de 2017 pese a que el Ayuntamiento sabe desde hace ocho años que se sobrepasan los ruidos legales. Incluso Espadas, cuando estaba en la oposición, amenazaba a Zoido con llevar al Ayuntamiento a la Fiscalía cuando se supieran los resultados de las mediciones de ruido. Los vecinos lamentan que todos los gobiernos locales han incumplido la ley andaluza de 2007 y el reglamento de 2012, y que en general han mostrado reticencias desde un principio a solucionar el problema.

Los ruidos del tráfico empezaron a acentuarse cuando culminó la construcción de pisos en la zona. "Antes no se oía tanto el ruido de la carretera porque se difuminaba. Hoy sí se oye porque el sonido rebota en los pisos, y al ser algunos de nueve plantas el rebote es mayor". Y si no era suficiente, en verano también tienen que soportar el ruido de los aviones (comerciales y militares) volando bajo en los días de levante.

"La solución no es tan complicada. Es que esta ronda urbana tenga los mismos servicios que el resto de avenidas de la ciudad. Si allí hay controles de tráfico y no pasan camiones, ¿por qué aquí sí pasan? ¿qué intereses empresariales hay", se preguntan.