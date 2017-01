La Junta presiona por el uso conjunto de Majarabique a Sevilla y Huelva

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, volvió a reunirse ayer a puerta cerrada con los líderes portuarios sevillano y onubense, Manuel Gracia y Javier Barrero, respectivamente, a cuenta de la gestión de la futura terminal ferroviaria de contenedores de Majarabique (Sevilla).

En la segunda cita que celebran las tres partes desde su último encuentro, a principios de diciembre, el representante de la administración andaluza insistió en avanzar en el objetivo de llegar a una fórmula por la que ambos puertos compartan la gestión conjunta de Majarabique, por ser un nodo clave para la logística portuaria. Éste fue el objetivo central que abordaron en la reunión de diciembre.

Fuentes del Ejecutivo autonómico confirmaron que habrá más reuniones en las próximas semanas y que las conversaciones no se acaban con este encuentro. El presidente del Puerto de Sevilla no quiso dar detalles de la reunión y se remitió al desayuno que ofrece mañana a la prensa en CEU San Pablo. La parcela que quiere alquilar el Puerto de Huelva por 15 años en Majarabique para construir la terminal ferroviaria aún no le ha sido adjudicada por su propietario Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), que sí ha rechazado el recurso en contra de Sevilla.