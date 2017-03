Mellet denuncia el "descalabro jurídico" en la última palabra en el juicio por la venta de los suelos

El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha utilizado el derecho a última palabra en el juicio por la venta de los suelos del mercado mayorista para denunciar el "descalabro jurídico" que, en su opinión, ha supuesto este proceso judicial.

Fernando Mellet, que ha sido el único de los diez acusados en usar el derecho a última palabra, ha comenzado su alegato final agradeciendo a la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, su "rigor y profesionalidad" a la hora de dirigir una vista oral que comenzó en febrero pasado y se ha prolongado durante 20 sesiones.

El ex responsable de la lonja ha vuelto a mostrar su fe en la Justicia. "Vuelvo a creer en la Justicia tras nueve años sufriendo este descalabro jurídico", ha aseverado Fernando Mellet, que se enfrenta al igual que los otros acusados a una condena de dos años de prisión por un delito de fraude y exacciones ilegales o alternativamente por un delito societario para el que la Fiscalía le pide la misma pena.

El directivo ha puesto de manifiesto que, "tras 29 años de ejercicio profesional" como abogado hoy comprende a muchos de sus clientes, por "lo difícil que es verse aquí sentado y quedarse quieto", en alusión al banquillo de los acusados. También ha dicho que "hace suyas todas las palabras pronunciadas por su compañero y amigo José Manuel Carrión", a quien ha agradecido su defensa en esta causa.

Por su parte, el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos le ha dicho a la juez que no desea añadir nada a todo lo que se ha dicho en la vista oral, una postura que han adoptado el resto de los acusados, algunos de los cuales han felicitado a la magistrada por "el tratamiento exquisito dispensado" a todos los acusados, ha declarado el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Gonzalo Crespo.

La funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante también le ha dado las gracias a la juez por el desarrollo de este procedimiento. Tras la última palabra a los acusados, la juez dejó visto para sentencia este juicio.

Precisamente en la sesión de este viernes ha expuesto su informe de conclusiones el abogado Miguel Cuéllar, que representa a esta funcionaria y que ha comenzado su intervención de la siguiente forma: "parece una cosa obvia, pero pido Justicia, porque la señora Bustamante es clamorosamente inocente" de los cargos que se le imputan.

En su intervención, el letrado ha insistido en que no hay indicios de la participación de esta funcionaria en el supuesto amaño del concurso público para la adjudicación a la empresa Sando del derecho de superficie sobre la totalidad de los terrenos de Mercasevilla. "Se ha partido de una idea preconcebida, de un pecado original de alguien que dice que se preparó un concurso" y ha añadido que "es imposible que la cláusula de limitación al alza pudiera favorecer a Sanma ni a nadie antes de que se conocieran las ofertas".