Monteseirín tendrá una glorieta junto a la Torre Sevilla

El ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín será homenanejado en el callejero de la ciudad ocho años después de abandonar el cargo y cuando ya no ejerce actividad política institucional, más allá de ser militante del PSOE. Los empresarios de la Cartuja aprobaron el lunes apoyar la iniciativa para que sea rotulada con el nombre de este político la glorieta que existe delante de la Torre Sevilla. La propuesta tendrá que ser aprobada en la junta municipal del Distrito Triana, que preside la concejal Carmen Castreño, pasar después al seno de la comisión de Hacienda del Ayuntamiento y, por último, al Pleno municipal. El propio ex alcalde avanzó a este periódico en su primera entrevista tras dejar la Alcaldía que era consciente de que había un movimiento "de abajo a arriba" para ser incluido en el nomenclátor. El ingeniero José Luis Manzanares ha sido clave en la gestión del apoyo de los empresarios del Parque Tecnológico de la Cartuja. El espacio elegido es muy del gusto del ex alcalde, quien, por cierto, lo escogió para su última comparecencia pública como tal en 2011. Monteseirín fue el gran promotor del polémico rascacielos y siempre ha visto en la isla de la Cartuja la versión más avanzada de la ciudad. "El sitio representa muy bien la modernidad empresarial. Es un lugar en el que me siento muy a gusto", confesó recientemente.

Monteseirín fue también presidente de la Diputación Provincial y ha ocupado cargos orgánicos en el PSOE, pero no quiso ser secretario general cuando tuvo la oportunidad de luchar por el puesto. Prefirió siempre la actividad institucional. En dos ocasiones gobernó coaligado con Izquierda Unida y en una con el Partido Andalucista. Y ha sido el único alcalde que ha gobernado como tal durante tres mandatos. En la actualidad forma parte del cuerpo de inspectores sanitarios que depende de la Consejería de Salud. Previamente estuvo cinco años en Madrid ejerciendo como investigador en el Instituto de Salud Carlos III, de profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, en la UNED e impartiendo cursos.

El actual alcalde, Juan Espadas, se ha mostrado siempre partidario de que sus antecesores, llegado el momento oportuno, tengan el tradicional reconocimiento en el callejero de la ciudad. El Grupo Popular ha hecho saber ya su conformidad con que Monteseirín, ocho años después de abandonar la política, tenga este reconocimiento, por lo que no habrá problemas en que los doce concejales del PP respalden la propuesta. El PP sí considera que Juan Ignacio Zoido, hoy ministro del Interior, sea también honrado en el callejero cuando llegue su momento y haya abandonado la actividad política. El Grupo de Ciudadanos se ha comprometido a estudiar la propuesta. Luis Uruñuela (PA), Manuel del Valle (PSOE) y Soledad Becerril (PP) son tres de los ex alcaldes que tienen una calle dedicada. El andalucista Rojas-Marcos no quiso siquiera aceptar la Medalla de Oro de la ciudad que se concedió a los anteriores ex alcaldes en el mandato de Monteseirín.

Cuando este periódico le preguntó a finales de enero si le gustaría tener una calle, respondió lo siguiente: "A quien le encantaría es a mi madre. Como su padre la tiene en varios municipios… 'Don Justo Monteseirín González, maestro'. Sé que hay algunas entidades de muy diverso tipo, gracias a Dios, que están en ello… Yo quiero que eso sea algo que surja de abajo hacia arriba. Y sé que en su momento quien tiene que decidirlo, por supuesto, es el Pleno del Ayuntamiento".

