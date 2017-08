El PP pide actuaciones en la calle Arroyo ante su "deterioro"

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado al gobierno de Espadas que acometa un plan de actuación en la calle Arroyo "ante la suciedad, falta de mantenimiento y el deterioro del asfaltado".

Según ha informado el PP en un comunicado, el concejal del Grupo Popular José Luis García ha visitado la zona junto con vecinos del barrio, que le han trasladado que "desde hace tiempo la calle Arroyo y otras vías cercanas están en un lamentable estado de abandono y deterioro". Asimismo, el concejal ha apuntado que "los vecinos han destacado la reiterada ausencia de los servicios de limpieza, la urgente necesidad de efectuar podas, la insalubridad en general, lo que ha provocado la presencia de ratas".

García, que ha recorrido la zona para comprobar 'in situ' los "problemas que critican los ciudadanos", ha manifestado que "es realmente incomprensible que no se pueda ni andar por la calle debido a los baches, socavones y losetas rotas, que supone un auténtico peligro para los ciudadanos".

"Los vecinos denuncian estos problemas y nadie les atiende, ya que los delegados de los distritos están a tiempo parcial", ha reiterado el edil popular, que ha señalado que "es vergonzoso que haya disminuido la frecuencia de limpieza, no se baldean las calles, y la limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano no se realiza, por lo que la calle presenta un estado de insalubridad, que se agrava con la subida de las temperaturas, hay ratas y hay zonas por las que no se puede ni pasar por los malos olores".

En este sentido, García ha destacado que "es lamentable que el gobierno de Espadas no actúe siendo conocedor de esta situación desde hace meses, y más cuando se trata de servicios prioritarios de limpieza, que deben funcionar al cien por cien".

Por otro lado, ha afirmado que "en materia del arbolado urge que se realice una poda generalizada, así como que se repare el asfaltado, ya que hay socavones y losetas rotas", ha detallado García y ha añadido que "es necesario que se realice cuanto antes en esta zona un plan de actuación que incluya, un incremento y regularización de los servicios de limpieza de Lipasam; el arreglo y la reparación del asfaltado y la realización de una poda generalizada".

Para concluir, el concejal popular ha destacado que "los delegados de los distritos están para atender los problemas y las demandas de los vecinos, por lo que ya es hora que el gobierno municipal les escuche y actúe. Los ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la mala gestión e ineficacia de Espadas".