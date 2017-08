El PP alerta de "la suciedad y la dejadez" en el casco antiguo

La concejal del PP Amidea Navarro alertó ayer de la situación de "dejadez" que sufre el Distrito Casco Antiguo, además de los "incumplimientos" del gobierno de Espadas con los vecinos de la zona. Navarro criticó la "falta de gestión y la inacción evidente" en un distrito en el que los vecinos "diariamente se quejan de la desatención municipal". La edil popular señaló que de las 12 propuestas que planteaba Espadas en su programa electoral para el centro, "en el ecuador del mandato sólo medio cumplen dos, del resto nada". "Ni plan de tráfico consensuado; nada de nuevo centro cívico ni de instalaciones deportivas en la zona sur, donde sólo ha anunciado que pondrá un aire acondicionado; tampoco está el servicio municipal de mediación y arbitraje para favorecer acuerdos entre vecinos y hoteleros, entre otros, y nada se sabe del plan para recuperar edificios municipales sin uso para proyectos sobre empleo, innovación y cultura", advirtió Navarro.

La concejal de la oposición se preguntó también dónde está la policía de barrio, después de la aprobación de su relación de puestos de trabajo, un asunto en el que "no tenemos más información". "Los soterramientos de los contenedores los promete, pero ni están ni lo esperan, ya que a una pregunta nos contestaron que no seguirían con la implantación y que no les consta petición vecinal, algo totalmente falso, ya que se puso en el programa por petición de asociaciones", afirmó la edil.

Navarro señaló incidió en que la limpieza es un tema que preocupa al PP porque los vecinos "mandan quejas continuamente y es evidente que los servicios han disminuido". Puso de ejemplos la Plaza Nueva, la de Santa Isabel, la Avenida de la Constitución, la Alfalfa o la calle Baños, enclaves en los que se comprueba "la suciedad que provoca la aparición de las ratas". "Calles céntricas con basura sin recoger, suelos sin limpiar ni baldear. Actúan sólo cuando se denuncia, no tienen plan", lamentó.

El delegado del Distrito Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera, replicó al PP que "se están llevando a cabo más proyectos y actuaciones en la zona centro en estos dos años con Juan Espadas como alcalde que en todo el mandato anterior, cuando tanto Zoido como la que fuera delegada del distrito practicaron la política del inmovilismo y del ordeno y mando". Cabrera se preguntó: "¿Por qué proyectos han sido recordados Zoido y la ex delegada en el Distrito Casco Antiguo?", al tiempo que consideró que en su haber sólo puede sumar la "rencorosa derogación del Plan Centro nada más llegar a la Alcaldía y una nefasta gestión diaria que se llevó a cabo de espaldas a los vecinos del centro".