Dilma Rousseff, en Sevilla: "Criminalizaron mi gestión en Brasil"

La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff ha negado este martes su relación con casos de corrupción y ha sostenido que su salida forzada del Gobierno está relacionada con lo que ha denominado como la "criminalización" de la gestión fiscal y la búsqueda de "excusas" para condenarla.

Rouseff, que participará este miércoles en Sevilla en un seminario en el que ofrecerá la conferencia El asalto a la democracia en Brasil y Latinoamérica, ha resumido así en rueda de prensa los acontecimientos que han rodeado su salida del anterior gobierno de su país.

Perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT), la dirigente fue apartada de su cargo en mayo y destituida por el Senado brasileño el pasado 31 de agosto por violar unas normas fiscales, maquillando el déficit de las cuentas públicas. Según su versión, este proceso se ha debido a la conjunción de intereses de los centristas, de la derecha, de grupos ultraconservadores y de la oligarquía, que ha puesto en marcha en Brasil la estrategia política de "cuanto peor mejor", a lo que ha sumado lo que ha definido como la "criminalización" de su gestión fiscal.

La entonces mandataria, de 69 años, fue sustituida por el que fuera su vicepresidente, Michel Temer, a quien Rousseff ha acusado en otras ocasiones de "golpista", si bien hoy no ha dudado en sostener que tanto al actual gobierno como el Congreso son "ilegítimos". "Hemos perdido la batalla, pero no podemos perder la democracia", ha enfatizado la ex presidenta, que ha expresado su abierta preferencia por quien debe ser el candidato de su partido en las elecciones de 2018: "Creo y quiero que sea Lula da Silva. Las encuestas dicen que sería un gran candidato, pero la decisión depende de él".

Dilma Rousseff ha censurado la política "distorsionada" que hay en Brasil contra Lula y "ha indicado que un fiscal le acusa de corrupción sin pruebas, pero con convicción". Preguntada por el fallecimiento en un accidente de avión del juez Teori Zavascki, relator del caso Petrobras en la corte suprema de Brasil, la expresidenta ha manifestado que, ante las "sospechas" de un posible atentado, el Ejecutivo debe "abrir una investigación transparente".

A propósito del contenido de la conferencia que ofrecerá, Rousseff ha destacado que la mayor parte de los países occidentales están sufriendo la crisis del capitalismo neoliberal, países -ha precisado- en los que "priman" las actividades del sector financiero al sector productivo, lo que "ha aumentado la desigualdad". Además de la defensa de las políticas sociales, en su intervención ha ensalzado la figura de la mujer durante el siglo XXI y se ha mostrado convencida de que tendrán una "gran participación en la defensa de sí mismas y de la sociedad".

Junto a la conferencia inaugural, en el seminario Capitalismo Neoliberal, Democracia Sobrante, participarán también el ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo y el abogado del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins y Baltasar Garzón, ex magistrado de la Audiencia Nacional. Las conferencias y mesas redondas se desarrollarán en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo de Sevilla.