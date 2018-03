El Satse denuncia falta de matronas en el Hospital de la Mujer

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Sevilla ha denunciado la falta de matronas en el Hospital Virgen del Rocío para cubrir los nuevos servicios que se pusieron en funcionamiento en febrero en el Hospital de la Mujer, con el triaje y la observación de urgencias. El sindicato advierte que "se están atendiendo todos los servicios con nueve matronas por turno en el mejor de los casos, cuando son necesarias once como mínimo". Esta cifra, explica, es la fijada como servicios mínimos en las convocatorias de huelga, once matronas para el turno diurno (08:00 a 20:00) y once para el turno nocturno (20:00 a 08:00).

Satse lamenta en un comunicado que "la ausencia de contrataciones y de un retén de profesionales en el Hospital de la Mujer están provocando que cada vez que se produce una incidencia, tales como bajas o permisos reglamentarios, queden servicios descubiertos debido a la lentitud con que se realizan las sustituciones". Añade que esta Semana Santa "no se han realizado las contrataciones correspondientes para llevar a cabo las sustituciones".

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla respondió que con la apertura del triaje "se ha contratado a seis nuevas matronas por la incorporación de este servicio".