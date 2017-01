Sevilla afronta hoy el día más frío

Una sensación térmica de menos tres grados. Sevilla se enfrenta hoy al día de mayor incidencia de la ola de frío siberiano, que no polar, que azota desde hace unas jornadas a toda España y al continente Europeo. En la Sierra Norte, la bajada del mercurio será aún más intensa, con unas mínimas de dos grados bajo cero en Guadalcanal, aunque no se esperan nevadas por la ausencia de precipitaciones. La situación se mantendrá, al menos, hasta el próximo lunes. La ciudad se prepara el intenso frío redoblando las atenciones a las personas que duermen en la calle. Cáritas, entre otras ONG, y los servicios sociales municipales se esfuerzan para que las más de 200 personas que a diario duermen al raso en la calle lo hagan de la mejor manera posible.

Aunque en la capital no se alcanzarán temperaturas bajo cero, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, la sensación térmica sí estará por debajo. El meteorólogo José Antonio Maldonado, director del eltiempo.es, analizó la situación para este periódico: "El miércoles habrá un bajón de hasta nueve grados en las máximas. En Sevilla si llega a helar será por muy poco. Las mínimas se quedarán raspando. En las zonas más altas de la provincia sí habrá heladas. En Guadalcanal, por ejemplo, habrá mínimas de cinco o seis grados bajo cero".

La masa de aire siberiana que empieza hoy a alcanzar el sur de la Península tendrá un efecto sobre las temperaturas, pero no se espera que lo haga sobre las precipitaciones. "Si esta situación se prolongase hasta mediados de la semana que viene y llegara un frente atlántico que se topara con esa masa de aire frío al principio las precipitaciones serían en forma de nieve, incluso en la capital, aunque no parece probable. No obstante, habrá que vigilarlo", sostiene Maldonado, quien recuerda que la nevada de febrero de 1954 en Sevilla se produjo en una situación similar a la de ahora.

Para mitigar los efectos del frío en las personas que viven en la calle, el Ayuntamiento ha diseñado este año, en la Mesa Estratégica de Personas Sin Hogar, un dispositivo que permite contar con más de cien plazas adicionales entre los meses de noviembre y febrero, que se suman a las 205 de los recursos habituales. Esta cantidad es la misma que la del año anterior, cuando el dispositivo se aumentó un 18%, hasta alcanzar las 308 plazas. Este año, además, se han puesto en marcha dos programas con viviendas que suman más de cien nuevas plazas.

Durante los episodios de alerta meteorológica, como es el caso, se activa un plan especial por el que se intensifican el número de rutas que se realizan por parte del Equipo de Emergencias Sociales y del Equipo de Trabajo de Calle de la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies). En situaciones especialmente delicadas, como la jornada de hoy, se reparten mantas y alimentos y hay un aumento de 15 plazas en el albergue municipal de la calle Perafán de Ribera para la pernocta en sillones.

Además del dispositivo que mantiene durante todo el año el Ayuntamiento a través de sus servicios sociales, hay otras ONG, como Cáritas o la Cruz Roja, que atienden a las personas que viven o duermen en la calle durante todo el año, y más especialmente en momentos como la ola de frío actual. En el caso de Cáritas, hay cinco proyectos: Levántate y anda, de la Parroquia de San Vicente, el más antiguo, que se circunscribe a la zona centro y que atendió a 186 personas en 2015; Lázaro, de la parroquia de San Sebastián, que se ocupa de las personas sin hogar en la feligresía del Porvenir, San Bernardo y Felipe II, y que atendió a 65 personas; Emaús, en Triana y Los Remedios; Cáritas Universitaria y Pedro Doners, de la Parroquia del Santísimo Redentor, en Nervión. Durante el año 2015, Cáritas Diocesana atendió a un total de 384 personas en situación de exclusión social grave.

En el proyecto Lázaro, de la parroquia de San Sebastián, colaboran 40 voluntarios que salen todas las noches en turnos para atender a las personas en la calle, como explica Marciala de la Cuadra, responsable de ruta: "Trabajamos siempre con la voluntad de ellos. Con la ola de frío les planteamos si quieren ir al albergue, a un comedor o a dónde se estén desarrollando la campañas del frío. Sino quieren hay que respetarlo y les damos mantas o sacos de dormir".

El sacerdote Álvaro Pereira, responsable de Cáritas Universitaria, recuerda cuál es el objetivo principal de las rutas que realizan: "La idea es que se pongan en marcha para que busquen los recursos que los ayuden a salir de esa situación. Durante la época de frío hacemos las mismas rutas. Como los conocemos, también los visitamos, pero no se trata de darle de comer o una manta, porque así los fijamos en la calle. En situaciones esporádicas sí que lo hacemos".

Las Hijas de la Caridad tienen dos comedores sociales, uno en Triana y otro en el Pumarejo, y a las comidas y desayunos habituales añaden en esta época el reparto de ropa de abrigo, como señala sor Modesta, responsable en Triana: "Tenemos todo el año servicio de ropero, pero ahora se les dan mantas, sacos de dormir, chaquetones, camisetas...".