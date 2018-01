Urbanismo ordena el cierre de un hotel de la Plaza Nueva

La Gerencia de Urbanismo ha ordenado a la propiedad del Hotel Plaza Sevilla el cierre de las instalaciones al carecer de la licencia obligatoria de actividad y realizar varias reformas sin permiso en el inmueble ubicado a escasos metros de la Plaza Nueva. Los técnicos señalan que el incumplimiento de esta orden constituye una infracción urbanística calificada como muy grave que puede llegar hasta los 120.000 euros. De momento ya se le ha impuesto una multa por importe de 10.968 euros al incumplir el acuerdo de la comisión ejecutiva adoptado en la sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2009. En esa resolución se requirió al dueño que en un plazo de dos meses solicitase la preceptiva licencia para las reformas realizadas.

Las obras expedientadas consistieron en la transformación parcial hace más de 13 años de las plantas segunda, tercera y ático, ya que durante una visita del servicio de inspección de la Gerencia comprobaron que no se ajustaban a la licencia de obras que dispone la propiedad. Esas reformas consistieron básicamente en el acondicionamiento de tres pisos del edificio ubicado en el número 15 de la calle Albareda para destinarlos a uso de hostal en vez de oficinas como consta en la licencia de obra otorgada.

El expediente se inició un día después de que un incendio obligara a realojar a 18 huéspedes

En esa visita realizada un día después de que un incendio obligara a realojar a 18 huéspedes a final de noviembre del pasado año, los técnicos pudieron comprobar que los trabajos que motivan este expediente culminaron en una reforma menor mediante la adecuación de algunas zonas del céntrico edificio. Afectó a una superficie de 799 metros cuadrados. Los obreros levantaron una estructura en el porche del ático realizada en metal, con una cubierta tipo sándwich y toldos verticales para cubrir la cafetería.

Urbanismo considera que estas obras no son legalizables ya que el edificio se encuentra en situación de "fuera de ordenación parcialmente incompatibles con la nueva ordenación" por contar con un número de plantas superior al permitido por el Plan General de Sevilla. Las medidas precisas para restituir la legalidad urbanística pasan por la paralización inmediata del uso hotelero, ya que no cuenta ni con licencias de obra ni de actividades. Además, indica que es obligatoria la demolición de la estructura del ático y deberá requerirse el permiso urbanístico para los trabajos legalizables. Éstos consistieron en una reforma menor para adecuar como uso hotelero la planta quinta. Asimismo y teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe de las obras no legalizables, la Gerencia estima que resulta improcedente su legalización "por su disconformidad con las determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística aplicable".

Dieciocho huéspedes del Hotel Plaza Sevilla tuvieron que ser realojados como consecuencia de un incendio declarado de madrugada. El fuego obligó a clausurar las instalaciones del establecimiento, que se quedó sin luz, agua ni gas. Según la información que fue difundida por el perfil de los servicios de Emergencias del Ayuntamiento en su cuenta de Twitter, el fuego se declaró en una habitación situada en la tercera planta y afectó a dos habitaciones más del hotel. Ninguna persona resultó afectada por inhalación de humo.