Vuelve el reciclaje remunerado para más de 700 parados

La tercera novedad y quizá la más evidente tiene que ver con los contenidos que se impartirán. En anteriores convocatorias era frecuente que los proyectos se vincularan a la recuperación de algún patrimonio -histórico o no- que los ayuntamientos querían poner en valor, de forma que se elegían oficios que servían a ese objetivo. Ahora lo que ha primado son las mayores posibilidades de inserción laboral , en función de sectores emergentes y el perfil profesional de los parados de cada zona, según diversos catálogos y estrategias elaboradas a nivel estatal y andaluz. Así destacan los talleres de empleo o escuelas taller que tienen que ver con el desarrollo turístico, atención a visitantes , de dirección y coordinación de actividades de tiempo libre ; desarrollo de páginas web, sistemas informáticos o tratamiento de datos; sistemas eléctricos o de telecomunicación en edificios; también de atención a personas dependientes en instituciones o en casa; jardinería y agricultura ecológica; fontanería, montaje de cubiertas y calefacción, entre otras. Entre las iniciativas más peculiares, destaca el taller de empleo de actividades funerarias y atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios funerarios de La Algaba , que tiene que ver con el elevado número de personas del municipio que se dedican a ese sector por su cercanía al cementerio hispalense.

En esta nueva convocatoria hay importantes novedades . Por un lado, los alumnos saldrán con certificado de profesionalidad en las materias en las que se formen. Ello ha obligado a que no valga cualquier sitio para impartir los talleres, que necesitan ahora de centros homologados. Hasta ahora, la formación en escuelas taller y talleres de empleo no estaba reconocida oficialmente, por ejemplo, para optar a determinados puestos en convocatorias públicas. Era preciso que los alumnos, en su caso, se presentaran luego a otros exámenes que se convocaban periódicamente para obtener la homologación. Como novedad también, los proyectos se han elegido por concurrencia competitiva, puntuando las propuestas con un criterio común, para seleccionar las mejores, sin una división territorial previa, ni en función del número de desempleados. Ello ha dado lugar a que, por ejemplo, la ciudad de Sevilla vaya a contar con cuatro talleres (de los siete que solicitó), una cifra pobre si se tiene en cuenta que El Ronquillo ha logrado dos a pesar de ser uno de los ayuntamientos más pequeños de la provincia. Otras localidades de peso, como Dos Hermanas , se han quedado sin proyecto.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio aprobó el 12 de enero el listado definitivo de escuelas taller y talleres de empleo que se pondrán en marcha en Sevilla en 2018, después de seis años sin estos valorados programas "mixtos" de formación y prácticas remuneradas durante el periodo más crudo para el desempleo y cuando más hacían falta itinerarios formativos para el reciclaje de jóvenes (o no tanto), la mayoría con escasa cualificación y a los que la crisis de la construcción sacó del mercado.

El proceso de selección arranca ahora a partir de inscritos en el SAE

Los procesos para seleccionar al alumnado de estas escuelas taller y talleres de empleo está arrancado ahora. Primero, se debe constituir una comisión por proyecto (con representantes o funcionarios de la Junta y de la administración promotora) que envía una oferta a la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) correspondiente. Los potenciales destinatarios tienen que estar inscritos como demandantes no ocupados en el SAE en la fecha en la que se haga la búsqueda y tener solicitado el servicio de escuelas taller y talleres de empleo en su demanda. La búsqueda comenzará por el municipio o, en su caso, por la agrupación de municipios en los que ejecutará el proyecto y se irá ampliando si no hay personas que cumplan las condiciones. Como norma de referencia, para el 60% de las plazas tendrán preferencia personas entre 18 y 29 años con déficit de formación (esto es que no tengan el graduado de la ESO o su equivalente), aunque para determinados certificados de profesionalidad, sí se demanda un nivel más alto. Para otro 20% de las plazas en talleres de empleo tendrán preferencia los mayores de 45 años, prioritariamente parados de larga duración. Con el listado del SAE, la comisión realizará entrevistas y hace el listado provisional de seleccionados. Habrá 10 días después para presentar alegaciones.