La abogada de Torrijos critica la "instrucción inquisitiva y viendo fantasmas"

Encarnación Molino, abogada del ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, ha mostrado este miércoles su satisfacción por la absolución de su cliente y del resto de acusados en el caso de las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla, pero ha criticado la "instrucción innecesaria, larga, inquisitiva y viendo fantasmas donde no los había" de esta causa que comenzó en 2009 la juez Mercedes Alaya.

La letrada ha dicho a los periodistas que Torrijos, que ha sido el único acusado que no ha acudido a la lectura del fallo por problemas de salud, está "encantado y contento", pero ha recordado que ha "sufrido mucho" durante esta larga instrucción.

Encarnación Molino ha añadido que esta sentencia absolutoria es la que "esperaban" pero ha insistido en que se trata de un procedimiento muy largo, duro y doloroso" y se preguntó que tras este fallo "¿quién repara los daños causados?".

La defensora ha explicado que la Justicia "tardía no es Justicia", porque, ha proseguido, "el tiempo de la vida real no es el de los juzgados".

En la misma línea se ha pronunciado también el abogado José Manuel Carrión, que representa al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, quien ha subrayado que la instrucción por parte de la juez Alaya "no se ha hecho correctamente" y ha señalado igualmente los "nueve años de sufrimiento para este hombre por una causa que no tenía fundamento desde el principio", por lo que considera que hoy “se ha hecho Justicia” con una "gran sentencia" que tiene 393 folios.

El abogado Jorge Piñero, ex asesor jurídico de la lonja y que también estaba acusado, ha dicho a los periodistas que está "eufórico" aunque ha reconocido que desde el inicio de la instrucción pensaba que "esto debería de acabar como ha acabado". Piñero ha dicho que la investigación judicial fue "demasiado larga" y "no le ha gustado”, y ha añadido que "no sabe por qué se empezó", porque desde el principio tenía el “convencimiento de que no había nada" con respecto a él y a los otros acusados.

El decano de los abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, que representaba a Piñero, ha coincidido en que "se ha hecho Justicia" después de tantos años y miles de folios y ha denunciado el "calvario" que de "manera incomprensible" ha sufrido su compañero. Esta sentencia, ha sentenciado, "nos ha hecho volver a confiar en la Justicia tantos años después".