"El cambio en las políticas de la bici no se acaba de materializar"

La mujer recién elegida para integrar la directiva de la Federación Europea de Ciclismo, en representación de España, Isabel Porras (Madrid 1981), está feliz por este reconocimiento europeo al trabajo que desarolla en Sevilla desde su tienda-taller Santa Cleta, en la calle Fray Diego de Cádiz 24, que es a la vez un centro de movilidad y una escuela de ciclismo, donde más de 400 mujeres adultas han aprendido a montar en bici. Hacía más de una década que España no estaba en la cúpula de la federación y es toda una novedad que sea una mujer.

Comparte la vicepresidencia del consejo de la Federación Europea de Ciclismo con otros cinco especialistas de Rumanía, Holanda, Ucrania, Suecia e Irlanda. Su función es asesorar y ayudar en la organización de este ente técnico que realiza propuestas de movilidad y organiza actividades, entre otras el prestigioso congreso internacional anual sobre la bici Velocity.

"Voy a viajar a Bruselas en octubre y voy a conocer a técnicos de toda Europa. Sobre todo me parece enriquecedor por el intercambio de experiencias sobre la bici. Así se aprende muchísimo qué es lo que funciona y lo que no en la promoción de la bici. Son dos años de aprovechar al máximo, de intentar traerte las mayores experiencias posibles y aportar a la organización la visión y lo que sucede en España", cuenta desde su cargo de vicepresidenta tercera.

Isabel recalca su preocupación por la brutal caída de Sevilla en el ranking internacional de mejores ciudades ciclistas."Estamos perdiendo legitimidad internacional por una inactividad política. Sevilla en cinco años (2013-2017) ha bajado diez puestos en el ranking internacional de la bici (Copenhagenize Index), de ser la 4ª ciudad del mundo ha pasado al puesto 14ª y estamos a las puertas de quedar fuera del catálogo de las 20 ciudades mas ciclables del mundo", lamenta. Y señala directamente a los políticos: "Lo que ha sucedido en Sevilla ha sido una decisión política. En Europa lo llamarían un suicidio político: dejar caer a cero el presupuesto para la bici. Si quieres promover la movilidad sostenible tendrás que quitar aparcamientos para disminuir la expectativa de llegada con coche, y eso es una decisión política".

Sobre las cuestiones pendientes respecto a las políticas de la bici en Sevilla, Isabel se queja de que no llegan los cambios prometidos por el gobierno socialista de Juan Espadas. "Después de tantos años de desierto, sin presupuesto para la bici, al menos en este mandato hay un cambio de discurso y es un momento bueno para la ciudad, pero ese cambio no se termina de materializar. En opinión de A Contramano y de las organizaciones ciclistas ya estamos en el momento de exigir acciones al Ayuntamiento, que se tiene que poner manos a la obra. Ya se ha estudiado todo lo estudiable, hay un plan de la bici que se ha hecho con gran consenso. Pero hay mucha desconfianza. No nos creemos esos planes mientras no se pongan en marcha", matiza.

El plan de la bici de Sevilla 2016-2020 está previsto que se presente en septiembre coincidiendo con la semana de la movilidad. La Gerencia de Urbanismo lidera el impulso de la bicicleta y es la que ha estado trabajando en el plan. La redacción se adjudicó a la UTE estudio Manuel Calvo S.L-Alherbar S.L. con un presupuesto cercano a los 60.000 euros. "Quedan sólo dos años de mandato municipal para ver resultados reales y palpables, y hay que ver que se destina suficiente presupuesto", señala Porras.

Precisamente sobre ese plan de la bici, señala que lo más urgente es acometer la ampliación del carril ciclista de la ronda histórica, por ser uno de los más transitados, por donde pasan miles de ciclistas al día. Hay quejas de que es estrecho y no da seguridad. Otra prioridad es duplicar los bicicleteros en las zonas que más se llenan, así como la reforma de tráfico que necesita el centro histórico para mejorar el tránsito de las bicicletas.

Porras tiene claro que "lo que sucede en Sevilla ya no es cuestión de la infraestructura ciclista, que ya existe. Se necesita un cambio de mentalidad para fomentar el uso de la bici". Y recalca que "el estado del carril necesita un empujón, necesita mantener lo que hay, eso es más prioritario que ampliarlo. Si hubiera más mujeres en las personas que toman decisiones de movilidad en esta ciudad estaría mejor mantenido". En la comisión cívica de la bici que se reunió hace pocos meses había cuatro mujeres y algo más de 40 hombres.

Isabel es miembro de la directiva de A Contramano, la entidad ciclista de Sevilla integrada en la coordinadora nacional ConBici. Fue A Contramano quien propuso su nombramiento a la Federación por su fuerte perfil en comunicación (es periodista, grado en comunicación audiovisual), además de máster en filosofía y orden mundial, y en edición. Ha trabajado tres años en Naciones Unidas (OIT en Suiza). Vino a Sevilla por cuestiones laborales (Unicef) y se enamoró de la ciudad, donde abrió su negocio y tuvo a su hija de 2 años.

La filosofía de su tienda-taller-escuela Santa Cleta es similar a otros centros que funcionan en Barcelona (Biciclot) y Zaragoza (Ciclería). La diferencia con Sevilla es que éstos tienen todo el apoyo público que aquí falta.