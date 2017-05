La clave de la estabilidad de Espadas

Lo que ocurre es que, una vez que se supera el ecuador, la táctica debe ser otra. Y en el gobierno de Espadas son conscientes de que hace falta un empujón que permita ver ciertas mejoras y avances en la ciudad. Y que no deje, como dice el portavoz del PP, Alberto Díaz, las buenas palabras de Espadas en un cajón. Y al alcalde no le debe sorprender que los sevillanos estén esperando algo más.

En el fondo, se encuentra un mismo problema: la pesada maquinaria municipal c ontra la que ningún alcalde por ahora ha podido. Una losa que obstaculiza y ralentiza también muchos proyectos. Desde la oposición es más fácil hablar. Nada se puede hacer de la noche a la mañana y eso también lo ha tenido que aprender Espadas que, no obstante, está empeñado en arreglar el Ayuntamiento por dentro. Una labor de reorganización, invisible fuera de la Plaza Nueva, que no le dará ningún rédito político. Eso sí, si lo consigue dejará una institución mucho más ágil para beneficio de todos los ciudadanos.

A dos años de las elecciones tras la que Espadas le relevó en la Alcaldía, los únicos cambios fisonómicos que la ciudad había experimentado tenían que ver con la gestión del equipo anterior, precisamente con la herencia recibida que tanto amargaba a Zoido. Y en el ecuador del actual mandato la situación no dista mucho. Sí hay algunas cuestiones desbloqueadas, pero no han conseguido todavía arrancar.

Retales

Nadie coge el ‘toro’ de la Gavidia por los cuernos

Ahí sigue la comisaría de la Gavidia, escondiendo su abandono bajo una triste lona. El gobierno de Espadas llegó y paró los planes de Zoido, con prisa, y, por ahora, no tiene ninguna, pues el edificio no está entre sus prioridades. No tiene claro qué hacer y, sobre todo, qué hacer para que salga adelante. Y, como no quiere equivocarse, pues lo mejor es no mover el tema demasiado. Riesgo cero. Está claro que un gobierno en minoría necesita consensuar los temas, pero tampoco ese puede ser el argumento para un proyecto que, según dice el alcalde, ha suscitado ya el interés de varios. Al menos, debería considerar una de las propuestas que tiene sobre la mesa: la del colectivo de jóvenes arquitectos Entre adoquines, que, entre otras cuestiones, planteaban utilizar el lona que cubre el inmueble como pantalla de proyección para poner en valor el edificio y sus posibilidades y, si se puede, explotarlo incluso como soporte publicitario en busca de ingresos para intervenir en el interior.



¿Quién frena los planes para el turismo?

El turismo es una industria imparable en estos momentos en Sevilla. Así lo demuestran las estadísticas. Y está claro que necesita una vuelta de tuerca para captar esos nuevos mercados, la excelencia y calidad que evitará que el turismo muera de éxito en Sevilla. Y en eso anda el concejal Antonio Muñoz. Ir de la mano del lobby de hoteleros es importante y hay que jugar al equilibrio. Más descontentos están, en teoría, los hosteleros con la cruzada contra los veladores en el centro. Tomar decisiones valientes, como las que llevan el nombre de Muñoz, tiene su coste, está claro. El problema es cuando las reticencias vienen de la mano de otra Administración, que se supone que es amiga, pero que no siempre lo parece. A ver por qué el Ayuntamiento, tan convencido que está, no da el paso y impone la tasa turística. A la Junta de Andalucía eso no le gusta nada y tiene como aliado al PP y a una parte del sector turístico. Y ahí está el gobierno municipal, atado de pies y manos...



Después de los veladores, fuera toda la cacharrería

Donde no le está temblando el pulso a Muñoz es en la denominada revalorización del paisaje urbano del conjunto histórico, el argumento que está detrás de la reducción de los veladores que, ahora, entra en una nueva fase con la eliminación de la “cacharrería”. Esto es, rótulos, pizarras, tablones..., soportes publicitarios que dan un toque cutre y hasta macarra en ocasiones a la zona monumental de la capital, el eje Avenida, San Fernando, Puerta Jerez y la Campana, donde se concentran un total de 411 elementos que anuncian bares, comercios, entidades bancarias y compañías de seguro. El gobierno de Espadas está empeñado en mejorar la estética de la ciudad. ¿Qué aspecto tendrá el centro cuando acabe el mandato? ¿Cuál será el look Espadas? ¿A qué ciudad se parecerá Sevilla?



Por la boca casi siempre muere el pez

Cada gobierno deja su sello. Zoido amplió la zona azul durante su mandato y Espadas prometió derogarla, una promesa que no ha cumplido por exigencias del contrato; se podría decir: el Ayuntamiento no tiene margen legal para ello. Por la boca muere el pez. Espadas habló antes de tiempo hace un par de años y Alberto Díaz, el portavoz que ha sucedido a Juan Ignacio Zoido en el PP debería mirarse algunas cosas ahora. Porque esta semana, haciendo balance del ecuador del mandato, criticó que el hoy alcalde dijera que iba a derogar la zona azul y no lo haya hecho. ¿Es que ahora lo lamenta? Díaz no es Zoido, pero es su asesor y debería evitar algunas’ incongruencias.