Cuando no se conocen las normas

La convivencia entre turistas y residentes no siempre es la más óptima. Tener que compartir rellano o edificio muchas veces genera más tensiones de la cuenta por los comportamiento, a veces incívicos de los foráneos. El número de turistas que residen en algunas de las calles más concurridas y populares del centro histórico se ha multiplicado de manera importante en los últimos meses. El desconocimiento por parte de estos visitantes de las ordenanzas o las normas mínimas de convivencia depara estampas como las que se pudieron ver el pasado domingo en un edificio de apartamentos turísticos en plena calle Francos.

El conocido bordador Francisco Carrera Iglesias denunció el pasado domingo en su cuenta de Twitter una imagen que no era la primera vez que se producía. En un complejo de apartamentos en el número 33 de la calle Francos habían tendido las sábanas en los balcones. "Hay unas normas que impiden que se tienda la ropa en los balcones. Los residentes del centro lo saben, pero el problema es que las personas que alquilan los apartamentos no se lo explican a los clientes. Esto ha pasado ya varias veces", explicó Carrera Iglesias a este periódico, quien puso en conocimiento de la Policía Local este hecho. La empresa que gestiona este complejo turístico respondió al denunciante mediante un correo electrónico: "Por lo menos han tenido la gentileza de contestarme. Me han dicho que pondrán los medios para que no vuelva a suceder".

La calle Francos está actualmente copada por apartamentos turísticos, advierte este vecino, y hay otro problema que es común y que también se produce por un desconocimiento de la normativa. Los turistas, cuando se marcha, depositan las bolsas de basura a plena luz del día junto a las papeleras. "La sacan a la hora que les da la gana. Los vecinos sabemos que tenemos los contenedores en la Alfalfa y el Salvador y las horas a las que se puede depositar la bolsa. Se trata de una cuestión cívica y lo tienen que saber. Tienen que tener conciencia de que las normas están para todos y hay que cumplirlas", sentencia Carrera Iglesias.