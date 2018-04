Cucarachas para almorzar en la cafetería del Virgen del Rocío

Una cucaracha dentro de un plato de carne con tomate. Eso fue lo que sirvieron el pasado 18 de abril a una usuaria en la cafetería delHospital Universitario Virgen del Rocío. El establecimiento, abierto a principios de mes tras una reforma, es una concesión al grupo Serunion, empresa especializada en restauración que también ofrece servicios en comedores escolares y residencias para mayores.

La cliente del restaurante del Hospital General, que no quiere hacer pública su identidad, acudió el miércoles 18 de abril a visitar a un familiar al Hospital General. Cuando se percató de que había un insecto en el plato, se lo comunicó a los trabajadores de la cafetería. Ellos le ofrecieron cambiar el plato, pero no así devolverle el importe del menú. El cliente desistió de poner una reclamación al negocio, por lo que la dirección del centro hospitalario no tuvo conocimiento de la situación hasta el miércoles, cuando esta redacción se puso en contacto con la Consejería de Salud para conocer su versión.

Sin embargo, desde la empresa concesionaria aseguran que tenían conocimiento de la situación desde el momento en el que se produjo y entonces pusieron en marcha sus protocolos de seguridad. Serunión, que tiene unos 1.800 trabajadores en Andalucía en sus distintas áreas de restauración, asegura que está trabajando "de forma sumamente coordinada" con la dirección del Hospital Virgen del Rocío, pese a que en el centro hospitalario no conocieron la situación hasta el miércoles, una semana después de que la cliente hallara el insecto.

La empresa ha iniciado una investigación y cree el insecto pudo venir en las verduras

Desde la compañía se insiste en que la investigación, que recae sobre todo en su seno, está ya en marcha y que las nuevas instalaciones "cumplen con los máximos estándares de calidad, seguridad e higiene alimentaria". Aunque no lo tienen claro, creen que la cucaracha puede proceder de los proveedores de verdura de la cafetería. "Lo que no está congelado, viene de proveedores o de proximidad. Es difícil que pueda entrar un bicho, pero el riesgo cero no existe", añaden desde Serunión. También insisten en que los productos llegan a la cocina "totalmente aislados".

La reacción del hospital

Desde la dirección-gerencia del Hospital Virgen del Rocío reconocen no haber recibido "ninguna reclamación", ni desde la empresa concesionaria ni desde la cliente de la cafetería afectada, a quien pide disculpas y se pone a su disposición "para lo que pueda requerir". Según explican, cuando conocieron la situación se pusieron en contacto con Serunión para conocer en detalle "este hecho absolutamente puntual" ocurrido en una cocina donde no se preparan platos para los pacientes ingresados en el Virgen del Rocío.

La compañía le ha trasladado a la dirección del centro hospitalario que "ya está analizando esta incidencia para tomar las medidas correctoras en caso de ser necesarias", pero habrá personal del propio hospital realizando "un seguimiento y control del uso del espacio que hace la empresa responsable de este servicio de restauración". La dirección del Virgen del Rocío también esgrime que la empresa cuenta con "todas las autorizaciones legales para prestar este servicio" y cumple "con estándares de calidad, seguridad e higiene alimentaria".