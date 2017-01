Un profesor demandará a la Hispalensde tras recortarle el contrato sin notificárselo a tiempo

Un profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, Antonio Salvador Jiménez, ha anunciado que presentará una demanda ante los tribunales competentes contra la Hispalense por ver sus derechos laborales "claramente vulnerados" al realizarse actuaciones "extrañas" con su plaza, en el marco de una disminución de su contrato.

Según ha precisado el docente, profesor sustituto interino, el pasado mes de octubre se le informó de que, por condiciones de su contrato, su dedicación se vería disminuida pasando de tiempo completo a tiempo parcial. "Hasta aquí no tendría importancia la cuestión si no fuera por el descubrimiento de que la disminución de contrato se había realizado una semana antes de recibir la notificación: es decir, se incumplió la ley laboral al no notificar al trabajador sobre su nueva situación de manera inmediata", subraya.

Hernández manifiesta que, aunque en principio podría parecer que esto responde a un fallo humano por parte del técnico del área de personal docente que no avisó en su momento al profesor, "lo que sorprendió y levantó la sospecha de que se trataba de otra cosa es que la directora técnica del Área de Personal Docente de la Universidad de Sevilla, tras reconocer el error, no quiso rectificarlo; la explicación es que durante la semana en la que transcurrió la disminución oficial del contrato y el aviso al profesor se utilizaron los créditos disminuidos para sacar una nueva plaza".

Al respecto, recuerda el profesor que la resolución rectoral del 10 de enero de 2011 que regula la contratación de profesores interinos de la Hispalense deja constancia en su artículo 2.3 que se dará preferencia a los contratos de sustitución interina a tiempo completo, lo que se traduciría en que se debió ampliar de nuevo el contrato de Jiménez a tiempo completo antes de realizar cualquier otro. "Para realizar esta maniobra la Universidad de Sevilla tuvo que infringir la ley laboral. Lo que realmente sorprende es que una funcionaria pública reconozca el error pero diga claramente que no lo va a rectificar, y, al igual que en otros casos, el vicerrector de Profesorado, tras conocer la situación, se negó a hablar con el profesor afectado tras solicitarle una cita", explica.

Ante todo ello, Jiménez asegura disponer de pruebas de voz grabadas legalmente, en la que la directora de personal docente "reconoce claramente el error cometido por su área y, a la vez, se niega a corregirlo". Además, denunciará a la Hispalense por infringir la ley laboral, contando para ello con el contrato sellado y la notificación del Área de Personal Docente que avisa de la disminución de la jornada laboral una semana después.