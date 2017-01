La firma de hipotecas en Sevilla sube un 13% en el último año

El decano del Colegio Notarial de Andalucía, José Luis Lledó, explicó a este periódico que la actividad de las notarías de Sevilla han experimentado un pequeño movimiento económico , como ha sucedido con las compraventas, pero todavía no son cifras muy destacadas de recuperación económica. El balance general de los despachos notariales pone de manifiesto que "no hay un despegue importante. Es una mínima entrada en el mercado del dinero que prestan los bancos y una mínima alegría inversora, pero hay que tener en cuenta que mientras no ha habido un Gobierno central la gente ha estado muy parada", precisó Lledó.

Los notarios de Sevilla han celebrado ya 152 bodas y 161 divorcios desde que en julio de 2015 entró en vigor la ley de Jurisdicción Voluntaria, que supuso una auténtica revolución en el notariado, al permitir a los ciudadanos acudir a estos despachos para tramitar asuntos civiles, mercantiles o sucesorios siempre que no exista controversia y en los que no sea necesaria la intervención del juez. Las 152 bodas celebradas es una cifra importante y, según explica el notario José Luis Lledó, la gente busca en la bodas ante notario "la comodidad del horario y la disponibilidad". Lledó, que lleva 30 bodas en Sevilla -es el notario que ha celebrado más enlaces-, recuerda el caso de una pareja que quiso casarse en una caseta de la Feria de Abril, pero se negó a ello porque considera que no era digno. La boda fue en la notaría y el convite en la caseta. Para Lledó, los notarios han asumido "con normalidad" los casamientos, que tienen un coste de entre 100 y 150 euros -el divorcio sale por unos 250- y además es un acto que le gusta a la mayoría de los profesionales porque "es una escritura en la que no hay dinero, lo que se intercambia es amor y eso siempre es bonito". En cuanto a los divorcios, el fedatario recuerda que cuando hay acuerdo entre las partes y no hay niños menores ni dependientes, el proceso es "sumamente rápido, son divorcios súper exprés", aunque el divorcio siempre necesita uno o dos abogados.