"Es imprescindible una autoridad para gestionar el área metropolitana"

Es un reclamo social una autoridad para la Gran Sevilla que forman la capital y su entorno, donde viven y se mueven 1,2 millones de personas. Lo pidieron hace poco los empresarios de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra y ayer también la Mesa de la Construcción integrada por seis colegios profesionales y la patronal Gaesco ("Es imprescindible una autoridad para coordinar el área metropolitana"). El alcalde Espadas arrancó su mandato en 2015 con esta promesa que se ha diluido. La Mesa de la Construcción reiteró ayer que para esa Gran Sevilla hacen falta infraestructuras y transportes pendientes por los que el Ayuntamiento debe presionar para que Sevilla crezca: de pasajeros (la red de Metro, tranvía, Cercanías y el acceso ferroviario al aeropuerto), de mercancías (el nuevo acceso ferroviario al Puerto y Majarabique) y redes viarias (la SE-35, el enlace de la SE-20 y otras muchas). Y un nuevo plan de transporte metropolitano. "Estas infraestructuras no están hechas, ni parece que se esperen, porque no hay dinero o el dinero ya se ha gastado", lamenta, pese a que son necesarias para absorber el aumento del turismo en Sevilla, que requiere medidas para que no se colapse la ciudad. Sobre la vivienda, el sector de la construcción es menos activo en Sevilla que a nivel nacional por la falta de suelo, pero hay demanda porque suben los precios y hay 15.000 personas que piden pisos públicos, y varios miles que quieren volver del Aljarafe a Sevilla.