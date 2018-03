Un llamador en la calle Cuna

La lluvia amenazaba la tarde, pero el ambiente era formidable en los alrededores de la calle Cuna. Fervor de vísperas en Santa Marta y en Los Panaderos. Todo el papel agotado en el Teatro Quintero. En la víspera del pregón de la Maestranza, Julio Muñoz Gijón, Rancio Sevillano en los anales de la heteronimia, iba a pronunciar¡, en su segunda edición, el pregón heterodoxo organizado por La Muy, apócope de los títulos que engrandecen a la ciudad de Sevilla.

Le pusieron Julio por Julio Verne y en su alocución hizo su particular viaje al centro de la Tierra, hasta el corazón de la Campana, trenzando tres historias: una chiquilla de Pedro Salvador, un adolescente de Rochelambert y un norteamericano, "negro ruán", que se vio de pronto inmerso en la Rosa de los Vientos por no haber conseguido anular su reserva. Le consiguieron un llamador y tuvo como cómplices magistrales las guitarras de Manolo Imán y Valentín Ponce, que interpretaron al rockero modo las marchas Amarguras y Virgen de las Aguas. Como me regaló los honores de presentarlo, Julio nacido en diciembre, metáfora de la primavera, compartí el sofá de atrezzo con Javier Gotor y Alejandro López, de la revista La Muy, organizadores del pregón y de las tres jornadas que tuvieron lugar en el Cicus de Madre de Dios.

Es el primer pregón en el que aparecen juntos Rodríguez Buzón y el rapero Tote King

Debe ser el primer pregón en la historia de los pregones en el que aparecen en el mismo texto Manuel Rodríguez Buzón, el pregonero que salió a hombros en el Lope de Vega y del que figuran fragmentos de su texto esparcidos por la ciudad (uno bellísimo en la calle Caballerizas) y el rapero Tote King. Julio Muñoz Gijón, un periodista criado en la imprenta de su padre y de su tío, primero en la calle Vírgenes y actualmente en el Muro de los Navarros, sabe que Sevilla es pura heterodoxia, tanto que a veces la impostura verdadera es la ortodoxia del paso cambiado. Además de Rodríguez Buzón, citó a otros pregoneros: Carlos Herrera, Antonio Burgos, Antonio García Barbeito, a quien le tomó el relevo con autoridades y banda municipal horas después a la orilla del río, José Ignacio del Rey; también citó al inédito pregonero Paco Robles.

En una ocasión viajamos juntos en el 27 a Sevilla Este, escenario de la tercera entrega de las aventuras de Jiménez y Villanueva, los detectives de El asesino de la regañá y El crimen del palodú. Sin cambiar de línea, pregonó la primavera en el Teatro Quintero, a dos pasos de la calle Acetres, cuna del poeta Luis Cernuda. Pregonero de Cuna que nació el 7 de diciembre de 1981, un año menos un día después del asesinato de John Lennon, en el Virgen del Rocío. De niño fue a Júpiter, que parece un guiño a Stephen Hawking, y volvería a Bami después de una escala en Triana, que es Marte o Mercurio, Martes Santo, Miércoles Santo antes del Jueves Santo jupiterino.

No será la primera vez que Julio Muñoz Gijón, responsable de la página web de la selección española de fútbol, pise este año un teatro de Sevilla. El 17 de mayo se estrena en la Sala Cero la adaptación de El asesino de la regañá, donde está de productora Sofía Aguilar, que asistió al pregón. La dirigirá Antonio Campos, 17 años de éxito con Estrella Sublime. Cristina, la mujer del pregonero, la que fue su amor platónico en Bami, no pudo estar en el pregón. Es actriz y a la misma hora estrenaba función teatral en Madrid. Es la autora de las ilustraciones de sus libros. Y la madre de Silvio. Por segundo año consecutivo, en el pregón de la heterodoxia se ha subido al escenario alguien que le puso a su vástago el nombre de su música de cabecera. El año pasado, en la parte musical que acompañó a Manu Sánchez, estuvieron Javi Vega, del grupo Maga, y Andrés Herrera El Pájaro, que también tiene un hijo de nombre Silvio.

Como la regañá es como la magdalena proustiana y Proust escribió que un periódico es el "pan espiritual", busqué en el mundo de Swann y de Guermantes el elogio que el autor francés hace de los pregones "en los que se nos hace sensible la vida circulante de los oficios, de los alimentos de París… No quiero que comamos nunca más que cosas que hayamos oído pregonar". Al llamador le siguió el remate musical de Manolo Imán y Valentín Ponce. Sevilla Infinita, como el nodo de la madeja. Terminó el Rancio con un collage poético con las firmas de Silvio, Raimundo Amador, Lole y Manuel, Maga, Tote King, O'Funkillo y Ricardo Lezón. Eso sí es heterodoxo. Cuando vuelva a Madrid, se pondrá a las órdenes de Lopetegui y hará las maletas para irse a Rusia. Ayer compartió firma de libros con el otro pregonero, Manu Sánchez, en la Feria del Libro de Tomares. Julio Muñoz, hijo de José Manuel y de Emilia. Segundo pregonero de la heterodoxia. El segundo de la ortodoxia fue José María Pemán.