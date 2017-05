"Los niños tienen derecho a la vacunación frente a la gripe"

-La vacunación es la mejor estrategia para frenar epidemias, pero las dudas sobre la seguridad persisten entre algunas familias.

-Las vacunas son el medicamento más seguro. Para que una vacuna se autorice necesita diez años, como media, de ensayos clínicos. Nuestro Grupo IHP participa en estos estudios. Entre las más recientes, por ejemplo, la vacuna de la meningitis B. En concreto, 210 niños participaron en nuestro ensayo clínico para el desarrollo de esta vacuna.

-Pese a la eficacia de la vacuna de la meningitis B, que se administra de manera privada, algunos padres se resisten.

-Es una vacuna relativamente nueva. Se autorizó entre el año 2015 y 2016, tras una fase previa a nivel hospitalario. Nuestros ensayos clínicos se desarrollaron durante cuatro años. Fuimos el centro que más pacientes reclutó en el mundo. La vacuna es el medicamento con más controles.

-Otros medicamentos, como el ibuprofeno, tienen más efectos secundarios.

-Tienen más efectos secundarios y más graves. Además, el ibuprofeno y otros medicamentos no tienen ensayos en niños, de modo que los usamos en la infancia, pero no cuentan con ensayos ni con estudios en seguridad.

-La meningitis B es grave.

-En Inglaterra, donde está incluida en el calendario, se ha comprobado en año y medio que se ha reducido la incidencia. La meningitis puede ser muy grave y es difícil de reconocer. En apenas 24 horas tienes una alta probabilidad de sufrir secuelas graves (neurológicas, amputaciones, sordera, etcétera) e incluso llegar a la muerte. Estamos en el momento de menor incidencia de los últimos años, pero el riesgo nunca es cero.

-¿Cuál es el futuro?

-Estudios genéticos para ver qué individuos son susceptibles de contraer la infección y sufrir secuelas. Si la meningitis afecta a cuatro personas: a una no le pasa nada mientras que otra persona sufre sepsis, y otra, secuelas.

-Todo está escrito en el ADN.

-Sí. Hay secuencias genéticas o predisposición a que seas menos o más susceptible a una infección.

-Vacunación personalizada.

-Por ahí va el camino. Ahora se ha empezado a comprobar que la vacuna, no sólo protege de la enfermedad, sino que además supone un beneficio inesperado.

-¿Un ejemplo?

-La vacuna de la tuberculosis se administraba en recién nacidos (dejó de administrarse en Andalucía y hasta hace unos años constaba en el calendario del País Vasco). Se ha demostrado que esta vacuna mejora el sistema defensivo. Es como un entrenamiento: la vacuna entrena al sistema inmune y lo prepara mejor frente a enfermedades, y no sólo contra la que incluye la vacuna. En el País Vasco han comparado hospitalizaciones graves frente a Galicia y han comprobado una reducción de casos, en asociación a esta vacuna. Se ha demostrado en otros países.

-¿Sucede con otras vacunas?

-Por ejemplo, la vacuna del rotavirus (no está incluida en calendario). Se empieza a ver que el virus no sólo provoca diarrea, sino que también puede producir enfermedad sistémica. Es decir, hay una parte del rotavirus que no se expresa en forma de diarrea, y no lo sabíamos, y que puede producir convulsiones febriles, enfermedades neurológicas, encefalitis, pancreatitis... Está demostrado que los niños vacunados de rotavirus tienen menos probabilidad de sufrir convulsiones febriles respecto a los niños no vacunados.

-Las vacunas del rotavirus y de la meningitis B, ¿considera que deberían incluirse en el calendario?

-Todos los expertos coinciden en que estas vacunas deberían estar en calendario. La financiación es difícil. El calendario vacunal que tenemos es muy bueno. Este año se ha hecho un esfuerzo al introducir varicela y neumococo.

-Los continuos cambios en el calendario oficial provocan que muchos niños se queden en el limbo. ¿Qué ocurre con ellos?

-Recuperar a esos niños es muy importante. Hay una bolsa de niños, por ejemplo, que no están vacunados de varicela, y que siguen sufriendo varicela. Ahora ya disponemos, de nuevo, de la vacuna. En el calendario oficial se administra la vacuna a los quince meses, pero todos aquellos niños de dos o tres años que no han recibido esta dosis están expuestos.

-Puede tener complicaciones.

-El 14% de los niños que contraen varicela sufren complicaciones que pueden ser graves. La vacuna es una herramienta que evita no sólo que el niño sufra lesiones que pueden dejar marcas, sino además posibles complicaciones.

-Ante estas bolsas de niños, ¿se pueden vacunar a otra edad?

-Sí. La vacuna está disponible.

-¿Hay otras bolsas ?

-Hay bolsas de niños sin vacunar de neumococo (el calendario oficial de Andalucía la incluyó en octubre del año pasado) o niños que se han vacunado, pero con vacunas de menos serotipos respecto a las vacunas que hoy están disponibles (13 serotipos).

-¿Otras vacunas que se deberían administrar sistemáticamente?

-Otro campo de batalla es la gripe. Hay países que recomiendan la vacunación universal a los niños, como EEUU, Canadá, Inglaterra o Finlandia. Los niños no sólo son los grupos de edad que más padecen la gripe, sino que además son los que más transmiten el virus. En estos países se ha tomado estas decisiones tras recoger datos sobre el coste y la efectividad. Los niños tienen derecho a la vacunación frente a la gripe.

-La temida estampa de Urgencias y centros de salud saturados se podría evitar, en gran medida.

-Cada invierno hay saturación en los hospitales, y se piden recursos, pero ya los tenemos: vacunando masivamente vamos a lograr un efecto de protección.

-¿Qué provoca la gripe al niño?

-Secuelas. No hay tiempo para la convalecencia. Cuando el niño se recupera vuelve a la guardería con el sistema inmunitario debilitado. Los niños que padecen la gripe tienen más riesgo de sufrir otitis y neumonías. También puede sufrir secuelas neurológicas.

-¿Qué diría a los antivacunas?

-Aunque la vacunación produce inmunidad rebaño; en casos como la triple vírica, cuando hay personas que no se vacunan, ponen en riesgo al resto población. De ahí los brotes, por ejemplo, que están ocurriendo en Europa. Hace unos años se registró un brote de sarampión en Sevilla, con más de 1.000 afectados. El problema se genera por personas que no vacunan a sus niños, éstos contraen la enfermedad y se la transmiten a niños menores de un año, sin vacunar, y a personas mayores. Ese es el impacto de los antivacunas.

-Ya hay vacuna para el ébola. En tiempo récord.

-El ébola está en fase I-II, pero hay otros como el zica o el chikungunya. Se ha creado una coalición internacional para buscar vacunas y respuestas a enfermedades con más agilidad. Que todos los países se unieran para apoyar un desarrollo clínico y para facilitar los trámites, ha sido fundamental y un ejemplo con el ébola.

Debastecimiento, un problema casi cíclico del mercado

El desabastecimiento es un problema casi cíclico del mercado de las vacunas, que es de gran complejidad. La vacunas de la varicela, la tos ferina y la meningitis B han sufrido periodos de desabastecimiento los últimos años por varios factores. "La producción de las vacunas es muy compleja. Una vacuna puede tardar unos dos años en producirse, con el 60-70% de la producción dedicada a los controles de calidad. Si aumenta la demanda, se pierde el stock. Hay iniciativas para la vacunación en países en desarrollo a los que antes no llegaban. La demanda está muy sujeta a cambios como brotes o introducción de vacunas en calendario", explica el experto.

Meningitis B, 'la gripe de las bacterias'

A la meningitis B se la considera como la gripe de las bacterias porque muta, cambia, al igual que hace el virus de la gripe. "Es muy promiscua, se interrelaciona con otras bacterias y cambia el aspecto externo, e incluso se reviste de proteínas del organismo huésped de modo que el sistema inmunitario no la reconoce. Tenemos una vacuna porque la tecnología ha permitido, con la transcripción reversa, buscar las proteínas susceptibles para que nuestro sistema defensivo fabrique anticuerpos. Llevábamos en torno a 30 años buscando una vacuna", explica el doctor Salamanca.