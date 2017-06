"Los recursos del hospital deben ir acompasados a su población"

-El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe inicia una nueva etapa bajo su mando. ¿Cómo comenzó en la gestión hospitalaria?

-Soy médico de familia y estoy vinculada a la gestión desde hace muchos años, desde el 99. Casi por casualidad comencé a interesarme por la acreditación y la certificación de los procesos asistenciales porque entendía que la estandarización de algunos procesos facilita mucho las tareas. La medicina es un arte, pero también es mucho método. La vía de la calidad me dio pistas acerca de las tareas que, gestionadas de otra manera, pueden conseguir resultados mucho mejores. Me volqué.

-¿Es la gestión una asignatura pendiente en las facultades?

-En las facultades no se enseña a los médicos las tareas de la gestión y creo que es imprescindible; máxime cuando se ha visto, en esta última época, cómo se nos ha pedido a todos, a gestores y profesionales, un esfuerzo para ser eficientes. El conocimiento de la gestión sanitaria es altamente efectivo.

-¿Cómo recibe las riendas del Hospital del Aljarafe?

-Estoy muy agradecida tanto al Servicio Andaluz de Salud como a la Orden San Juan de Dios por haber confiado en mí para esta nueva etapa. Me he encontrado un hospital muy equilibrado en cifras, si bien ese equilibrio se ha conseguido con un grandísimo esfuerzo de los profesionales.

-Los recortes fueron duros. ¿Cómo será la nueva etapa?

-Conseguir que la financiación se ajuste, cada vez más, a las necesidades del área hospitalaria, que ha crecido un 30% en diez años. Afrontamos un crecimiento aparejado a los problemas de la población española: el envejecimiento y la cronicidad. Vivimos más, pero con más patologías que perduran; y esto conlleva mucho gasto.

-¿Cuánto supone?

-El 5% de la población, que son los mayores de 65 años que sufren patologías crónicas y que son pluripatológicos, supone casi el 80% del gasto sanitario.

-La zona del Aljarafe, ¿está especialmente envejecida?

-Entra dentro de la media.

-¿Y los recursos?

-Los recursos del hospital deben ir acompasados a la población. Es una demanda conocida y sólida.

-¿Y los profesionales?

-He encontrado unos profesionales magníficos en formación, recorrido y trayectoria. Pero sobre todo lo que multiplica, cuando se tienen conocimientos y valores, es la actitud. He encontrado unos profesionales con una actitud que multiplica, lo que se traduce en los resultados positivos, que no había visto, jamás, en ninguno de los hospitales en los que he trabajado. El clima laboral es excepcional, un compañerismo elogiable. Se percibe en la calidad y en la calidez de la atención sanitaria.

-Estaría bien trasladar ese clima a otros centros y a otros ámbitos.

-Es un valor que no se debería perder y que habría que trasladar.

-¿Cómo se percibe?

-Los datos de las encuestas de satisfacción son elevadísimos, pese a que empezamos acusar los efectos de los ajustes, por ejemplo, en la demora. El aumento de la población y la demanda provoca que empecemos a acusar en algunas especialidades, como puede ser traumatología u oftalmología, la espada de Damocles, las listas de espera. Las demoras se incrementan respecto al histórico de este hospital; pero aún estamos muy por debajo de las cifras de otros hospitales de la misma categoría.

-¿Cuáles son sus metas?

-Quiero que siga siendo el mejor hospital comarcal de Andalucía y, si puede ser, de España. Es un modelo en el que creo firmemente.

-¿Qué papel tiene un comarcal?

-El futuro de nuestra sanidad pasa por potenciar los hospitales comarcales. Los hospitales universitarios están para prestar servicios de alta tecnología y de alta complejidad. Pero el mayor porcentaje de los procesos por los cuales las personas enferman se resuelven en los comarcales.

-¿Algunos indicadores?

-En cirugía ambulatoria estamos en unos indicadores que no son equiparables al resto del país. El 89% de los procesos quirúrgicos son ambulatorios. Normalmente se barajan cifras óptimas cuando rozan el 70%. Esta cifra no es causal, detrás de ella hay un ajuste muy potente. Un trabajo de ingeniería: que los quirófanos comiencen a su hora, protocolos muy bien estructurados, que el personal esté donde tiene que estar...No hay tiempos muertos.

-El valor de cirugía sin ingreso.

-Exactamente. El paciente recibe el alta el mismo día o al día siguiente. Son menos riesgos, menos complicaciones, los pacientes tienen que reingresar menos y la recuperación es mucho más rápida. Se consigue por un ajuste de todo el proceso en tiempos y en cualificación de cada tarea.

-¿Proyectos?

-Seguir trabajando con Atención Primaria, y con herramientas informáticas que faciliten la información a los profesionales.

-La continuidad asistencial.

-Por ejemplo, los pacientes de una determina zona geográfica ingresan en el mismo lugar para que siempre puedan ser atendidos por los mismos profesionales y estén en contacto con las personas de su misma área geográfica. Son cuestiones muy necesarias que se cuidan en el Hospital Aljarafe.

-La humanización.

-Es una tendencia en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué nos ha pasado como sociedad para tener que humanizar las organizaciones? En el Hospital del Aljarafe no es necesario porque la humanización forma parte de la forma de ser de los profesionales y de la atención que se presta. Ya viene de serie. Es una gran ventaja.

-¿Otros proyectos?

-Mejorar la cartera de servicios. El área sanitaria tiene demandas. Apoyar y participar en proyectos de salud pública (cáncer de mama, de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera). Abrir el hospital a la población. Para el Aljarafe me gustaría adoptar un concepto que ya fue acuñado por la Orden: el hospital líquido, concepto del siglo XXI, frente al hospital sólido del siglo XIX y XX, que era rígido, sin conexiones. El siglo XXI nos globaliza. Un hospital para generar salud, no sólo para curar enfermedad.

-¿Cómo genera salud?

-Con la educación de la población en el uso de los recursos y en el manejo de su propia salud. La cultura de la salud debe formar parte de la educación: la vida saludable, la nutrición, etcétera.

-La prevención.

-Los expertos de la economía de la salud reconocen que la mejor inversión es la salud pública. Los comarcales tienen un gran protagonismo en este sentido.