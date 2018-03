De la risa a la emoción en un segundo

Victoria Galán es natural de Valverde del Camino, Huelva. Desde corta edad tuvo predilección por la música. Se matriculó en la escuela de canto de su pueblo. Una afición que desembocó en diciembre en las tablas de Fibes, donde encarnó a Rob Cole, el protagonista masculino de El Médico, el músical -producido por Versus Creative- que tanto éxito de crítica y público tuvo en vísperas de la pasada Navidad y que regresará, tras la Semana Santa, al recién inaugurado Cartuja Center, el auditorio de la SGAE.

Galán es hija de su tiempo. Vio un anuncio en Facebook sobre el musical Sueños encantados y no dudó en buscar los medios para formar parte de él. Acudió al Liceo de Moguer, otra localidad onubense en la que existe una gran afición musical. De aquellos años recuerda las clases impartidas por Alicia Lorenzo. Su vida dio un enorme vuelco cuando le anunciaron que sería la protagonista de El Médico, el musical de la famosa novela de Noah Gordon. "Tragué saliva", recuerda esta adolescente, quien tuvo que prescindir de su melena para asemejarse lo más posible a un niño.

La integración de actores de distintas edades sobre el escenario ha sido otro de los factores clave para el éxito de este musical. Joseán Moreno, quien interpreta a Barber, nos da cuenta de ello a través de una videoconferencia. Este profesional de la escena comenzó su trayectoria artística en los medios de comunicación. "He hecho bastante tele y radio", asevera Moreno mientras saluda a sus compañeros del musical. Pasada esa etapa, decidió "reinventarse". "Conocí a una coreógrafa y me ofreció una papel en Grease". Ahí comenzó su participación en este género que tanto éxito ha cosechado en España los últimos años. "Eso sí, nunca antes había trabajado en una obra como El Médico, con tanta envergadura", matiza Moreno, quien incide en que "este musical no es común, ya que en España lo que abundan son las franquicias".

La adaptación de una novela a un musical no fue fácil, como tampoco es sencilla de contar la historia que entraña este best-seller. "Rob y Barber pasan casi todo el primer acto llevando el peso de la acción. No podemos beber ni agua", asegura este actor, que apunta que "técnicamente es lo que más nos cuesta". Una dificultad que se convierte en logro y satisfacción, pues hasta ahora había interpretado personajes "que duraban poco en la escena. Barber es justo lo contrario".

La terna de esta videoconferencia la completa Adrián Salzedo, un joven al que el teatro le viene de cuna. Su familia siempre estuvo vinculada a la zarzuela, por lo que desde bien pequeño supo lo que era subirse a los escenarios. A los ocho años debutó en la representación de La Bella y la Bestia, en Madrid. Tuvo claro entonces lo que quería ser en el futuro, de ahí que se formara en danza. Tras participar en la serie televisiva Bandolera, trabajó en musicales como Dirty Dancing. Después le llegó un "gran regalo": el papel protagonista de El Médico, ya que se encarga de encarnar a Rob Cole cuando es mayor, un personaje "que no es nada sencillo, aunque los compañeros lo hacen más fácil".

Si hay algo que destacan de este musical es la "dificultad física y vocal", al pasar de la comedia al drama continuamente. "Para nosotros es muy excitante saber que cada noche tienes que darlo todo. Eso el público lo percibe de inmediato. Veíamos a mucha gente emocionarse", señala el actor que interpreta a Barber, Joseán Moreno, quien añade que El Médico "ha marcado una época en el género, al ser tan épico que tiene rasgos propios de una película".

A todos les satisface volver a Sevilla. "Será una reafirmación", asegura Moreno. Del estreno en esta ciudad en Navidad, Adrián Salzedo recuerda que tras el primer acto "la gente se ponía de pie para levantarse, algo que no había visto antes".

Los sevillanos tienen la oportunidad, además, de disfrutar de este musical en su formato sinfónico, con la banda del Liceo de Moguer, y en cuatro funciones, que se desarrollarán del 5 al 8 de abril en el Cartuja Center. El jueves 5 y viernes 6 será a las 20:30. El sábado 7, a las 20:00, y el domingo 8, a las 19:00. No se lo pierdan.