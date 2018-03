"Ningún taxista ha perdido facturación por la llegada de Cabify"

"A ningún taxista le ha venido mal la llegada de Cabify. Algunos incluso han aumentado la facturación entre un 30% y un 40%. Trabajamos con empresas que también gestionan taxis y nos pasan estos datos". Quien así habla es Mariano Silveyra, el director general de Cabify España, que participa estos días en Sevilla en un evento de movilidad. El responsable de la compañía explicó ayer que la competencia ha hecho mejorar el servicio de los taxistas y que el "enemigo común" de ambos es el vehículo privado.

"Tenemos que dar cuantas más alternativas posibles al ciudadano, para que así se piense mucho utilizar su coche particular. Incluso que se piense comprar un coche, que sale carísimo y contamina mucho", expuso Silveyra, que admitió que la situación en Sevilla es mucho más tranquila que hace año y medio, cuando comenzaron su actividad y fueron víctimas de decenas de ataques y sabotajes, concluyendo con el incendio de nueve vehículos que habían venido a reforzar el servicio durante la Feria de Abril. "Es algo de agradecer, a nadie le interesan estos problemas".

Para el director general de Cabify, a esta situación de calma ha contribuido notablemente la investigación judicial en la que hay imputados decenas de taxistas. "Esto ha hecho que no haya una sensación de impunidad", que se ha reflejado en la calle. De cara a la Semana Santa y a la Feria, Silveyra anunció un refuerzo de la flota, pero de manera moderada. "No podemos arriesgarnos a traer muchos coches y que ocurra lo del año pasado. No queremos poner en riesgo la seguridad de nadie".

El responsable de esta compañía lamentó que siga habiendo unas restricciones muy duras en el número de licencias de VTC (vehículos de transporte concertado), que impiden a la empresa crecer como quisiera. "Todos los días perdemos la mitad de la demanda porque no tenemos coches suficientes para satisfacerla. Espero que este año sea un punto de inflexión y empiecen ya a ganarse pleitos que permitan liberar estas licencias".

Silveyra añadió que la relación con el Ayuntamiento de Sevilla "no es mala" y precisó que los contactos que han mantenido han sido "positivos", aunque es cierto que no han continuado en los últimos meses. Sobre la posible llegada de Uber, el responsable de Cabify cree que puede ser algo positivo. "La competencia siempre es sana, se mejorará en movilidad, que es uno de los grandes problemas de todas las ciudades".