La AFA como enemigo

Jorge Sampaoli afronta hoy una jornada complicada. La Asociación Argentina de Fútbol es el principal enemigo del técnico sevillista para que tenga una digna despedida de un club en el que deja una sensación de obra inconclusa. Después de ilusionar al sevillismo como hacía tiempo que no se recordaba, por la forma tan ofensiva y desenfadada de concebir el juego, la deflación del equipo en la segunda vuelta unida al constante caudal informativo y de rumores procedente de Argentina, con un foco que no puede tener otro origen que la AFA, ha afeado su epílogo. La reacción de la afición en su última cita ante Osasuna es una incógnita. Mientras llega, hoy tendrá que afrontar una incómoda comparecencia con muchas preguntas espinosas sobre su situación.

De entrada, aún no está definida la solución al culebrón que ha supuesto que la dirección del fútbol argentino lo haya definido, a su manera, como el elegido para llevar a la selección albiceleste al Mundial de Rusia 2018. Hasta ayer no había habido contactos de la AFA con el Sevilla para desbrozar el camino que abrió la propia AFA al elegir a Sampaoli como director técnico. José Castro ya les ha hecho llegar, a través del propio Sampaoli y de su vicepresidente, Daniel Angelici, que sólo hay un camino para la salida del técnico de Casilda, el pago de la cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros.

Pero la AFA no ha abierto la boca al respecto. No obstante, Angelici está realizando un viaje importantísimo, esta misma semana, a la sede de Adidas en Alemania para renovar el vínculo de la selección con la marca deportiva, lo que le aseguraría unos pingües ingresos que permitirán al ente argentino afrontar la operación. La AFA, aparte de estar programando una serie de amistosos para encontrar la financiación que necesita no sólo para afrontar la contratación de Sampaoli, sino los finiquitos adeudados a Tata Martino y Edgardo Bauza, quiere alcanzar los 22 millones de euros por el patrocinio de Adidas. Es decir, aumentar en unos siete millones de euros el actual contrato para reiniciar con fuerza el nuevo proyecto de Carlos Tapia.

José Castro se refirió anoche al asunto de nuevo, durante la gala de la Cope con motivo del I Trofeo Gourmet. El presidente blanquirrojo no se movió un milímetro de la postura que viene mostrando desde que se destapó el affaire AFA-Sampaoli: la de remitir a la cláusula de 1,5 millones de euros. "Lo único que puedo decir es que el sábado Sampaoli estará sentado en el banquillo del Sevilla, como no podía ser de otro modo. Y el domingo ya se verá. Por lo demás, en el club no se para de trabajar y seguimos trabajando en la ya próxima e ilusionante temporada". Zanjaba de esta forma el dirigente los rumores que situaban a Lillo en el banquillo por la necesidad de que Sampaoli, hoy mismo, esté dando ya la lista de Argentina para los amistosos ante Brasil y Singapur en junio, algo que es otra espada de Damocles sobre la figura del técnico, cuya despedida de Nervión puede verse condicionada por esta presión de la AFA. Porque, si sale la lista de Argentina, ¿quién la dará?

Entretanto, en Vigo ya ven como casi como imposible la continuidad de Eduardo Berizzo. El Sevilla es el mejor postor para contratarlo, aunque el caso Sampaoli puede ralentizarlo todo y en Nervión no tienen prisa. Todo lo contrario, el tiempo juega en contra de los intereses del propio Sampaoli y de la AFA, puesto que en Argentina apremian con la necesidad de presentar ya un técnico ante la inminencia del partido con Brasil. Felipe Miñambres, director deportivo del Celta, ya sabe de Berizzo que será imposible la renovación, aunque aún mostró cierta esperanza: "Esperemos que se equivoquen los que dicen que se va. Hay que mostrarse un poco más flexible en aspectos económicos. Esperemos que podamos arreglarnos, nos ha dado mucho", indicó, aunque parece que el argentino ya le ha hecho saber cuál es su elección: "Es un problema económico".