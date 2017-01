Afilar la idea y dejar marca

Comienza un nuevo año, con su carga de ilusiones renovadas, con sus altas miras y sus proyectos a largo plazo y en el Sevilla el tiempo apremia de tal modo que uno de esos retos se le han presentado con la resaca de Nochevieja aún restañándose. El Santiago Bernabéu espera ansioso a ver cómo se desarrolla el nuevo Sevilla de Jorge Sampaoli, un hombre que va prometiendo allá por la capital que quiere pisar fuerte en los grandes predios hispanos y hoy debe hacerlo en el mayor de todos, atendiendo al palmarés nacional e internacional de su propietario. Ya se sabe que el argentino contiene el hálito ante el Barcelona de Messi, pero hoy espera el campeón de la Champions, el Real Madrid de Zinedine Zidane.

Ha prometido Sampaoli ir a Chamartín a pisar fuerte, dejando marca de su paso por la capital. El entrenador de Sevilla tiene una ocasión pintiparada para ello, para afilar su idea de juego ante un Madrid en horas bajas por la resaca del Mundial de Clubes. Pepe y Cristiano Ronaldo, dos de los factótums de Zidane, se unen a la baja del capitanísimo Sergio Ramos, el hombre de los puñeteros goles sobre la bocina, como el que hizo al Sevilla en Trondheim. Todas estas ausencias son la consecuencia de ese torneo que se mete en el calendario con cuña y que ha provocado que el central sevillano haya recaído en sus molestias. También tiene bastante culpa la minipretemporada que ha mandado hacer Zidane para que no se le vuelva a caer el equipo como en la última vez que jugó tal torneo, aprovechando que el Madrid se fue de vacaciones antes que nadie... por el dichoso mundialito. En definitiva, como en Noruega el pasado 9 de agosto, será un Madrid muy mermado, sin sus principales figuras, pues tampoco está Bale. Con Lucas Vázquez y Kovacic completando la nómina de bajas, Zidane conformará un once de garantías, por supuesto que sí, al que el Sevilla quiere dejarle la marca de un buen mordisco para afrontar la vuelta con esperanzas.

Están en juego los cuartos de final de una competición, la Copa del Rey, de la que el Sevilla es el vigente subcampeón. Sampaoli quiere todo lo que juegue y para ello tendrá que ir afilando desde ya a su equipo titular, que hoy podrá disponer puesto que tiene a los mejores a su disposición. Sólo los más acérrimos observarán que quizá falte Franco Vázquez del presumible once de gala, por una sanción arrastrada desde la Copa de Italia, pero incluso éstos habrán de convenir que sin el Mudo y con Nasri el Sevilla ha mostrado su mejor cara en el excelente final de año previo a las vacaciones.

Escudero y Mariano han tenido tiempo para recuperarse de sus molestias musculares durante el parón y el breve periodo de preparación antes del partido y con ellos Sampaoli puede sacar su once tipo sobre la base de los tres centrales. Por delante de ellos, N'Zonzi volverá a ser el faro de todo ayudado por Iborra, mientras que Nasri será el encargado de darle hilazón a ese juego que pide afilar Sampaoli para que no suceda como en Trondheim, cuando los inmejorables números estadísticos referentes a la posesión del esférico apenas tuvieron reflejo en dígitos referidos a los remates a puerta. Entonces no jugaba el hombre que desbroza los caminos por dentro, Nasri, con quien el Sevilla encuentra pasillos y tiene mucha más llegada, para lo que ayudan jugadores como Iborra o Vitolo, dos capitanes en estado de gracia que hoy volverán a ser de la partida.

Al ser la ida en una eliminatoria y acaecer la cita en un escenario de tan alta alcurnia, es probable que Sampaoli medite no acompañar a Vietto con Ben Yedder. Sobre todo si opta por los tres centrales aprovechando el regreso de sus dos carrileros. En ese caso, Vitolo podría tener bastante libertad en la zona ofensiva, por delante de Nasri. También cabe la posibilidad de que el técnico sevillista se pliegue ante la lógica de no dar facilidades al poderoso Madrid, que lo es pese a las bajas, y disponga un esquema más conservador, con cuatro defensas, Mariano por delante de Mercado y Vitolo en la izquierda, lo que sí permitiría volver a ver juntos a Vietto y Ben Yedder. Sampaoli tiene la palabra. El sevillismo y Madrid lo esperan...