Ahora, a por el próximo reto

Paso a paso, partido a partido, y a por el próximo reto. Ésta es la idea que transmite Jorge Sampaoli, cuyas miras están puestas única y exclusivamente en el encuentro del próximo miércoles ante el Leicester en octavos de final de la Liga de Campeones, ya que si pensara en el derbi del próximo sábado, a su juicio, "estaría siendo muy irresponsable".

"Nosotros nos jugamos la vida el miércoles. Es un partido muy muy importante para la historia del club. Sólo tenemos que pensar en eso, en hacer un partido extremadamente exigente y llevar la serie a Inglaterra con ventaja", explicó el argentino. "Si pensara en lo que ocurre el sábado, estaría siendo irresponsable con la posibilidad que tiene el club de competir en el torneo más importante del mundo. Tenemos que dar la vida para estar entre los ocho mejores del mundo y eso es absolutamente prioritario", sentenció.

Sobre el encuentro ante el Eibar, el sudamericano acabó muy satisfecho con el partido de los suyos. No sólo por el resultado, también por la gestión que sus hombres hicieron, algunos apercibidos de sanción, sobre el césped del Sánchez-Pizjuán.

"Hay que hacer muchas valoraciones, más allá del resultado. En este tipo de partidos, en los que el rival busca neutralizarte, hay que ser inteligentes para no ser sometidos. Más allá de que mi equipo tuvo chances para imponerse, el desarrollo para mí fue desfavorable. El Eibar presionó mucho el balón y cuando el Sevilla no se defiende con la pelota, no se siente cómodo. El tránsito fue complejo por lo propuesto por el rival, pero nos queda la ilusión de estar arriba", explicó el argentino, que se muestra aún exigente de cara al futuro: "Es un aprendizaje para nosotros. Tenemos que mejorar aspectos del juego de cara al miércoles, porque el choque del Leicester nos va a exigir".

Además, Sampaoli quiso poner en relevancia el buen partido realizado por Jovetic, que disputó un nuevo encuentro como titular con la zamarra sevillista y repartió las dos asistencias de su equipo. Para el argentino, el montenegrino "tiene muchas condiciones y me siento feliz por el rendimiento que está exhibiendo", aunque entiende que "puede seguir mejorando y es muy importante para nosotros".