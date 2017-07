Alto voltaje en Nervión

El consejo del Sevilla quedó ayer suspendido por tercera vez, no pudiéndose celebrar pese a que todos los miembros hicieron acto de presencia, alrededor de las cinco de la tarde, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, desde un primer momento, las diferencias entre el presidente, José Castro, y sus consejeros afines, y José María del Nido Carrasco, también con sus apoyos, estuvieron presentes y la tensión entre ambos grupos fue muy alta. Un ambiente irrespirable que provocó un nuevo aplazamiento -se celebrará hoy en un hotel sevillano y con lista de personas autorizadas-, apenas dos horas después, ante la falta de entendimiento entre Castro y Del Nido Carrasco en el asunto de la vuelta al consejo que pretende el que fuera vicepresidente tras presentar su dimisión el pasado miércoles 12 de julio.

El presidente solicitó la salida del que considera ya ex vicepresidente de la sala de reunión, algo a lo que éste se negó, subiendo así la tensión hasta el punto de que Castro tuvo que suspender el cónclave. Así lo explicó el máximo dirigente a la salida del estadio, tras la marcha antes de todos los miembros del consejo: "Se ha suspendido hasta el día de mañana (por hoy) porque se ha presentado José María del Nido Carrasco, que no es consejero y, como no quería salir de la sala, se ha aplazado. Ha dimitido de forma irrevocable y no hay vuelta atrás. No ha habido que explicar nada porque no ha habido consejo. Pero sí voy a dar la explicación". Castro, con mucha fuerza y firmeza, dejó claro también lo que más que le preocupa en estos momentos: "Yo lo único que quiero es empezar mañana (por hoy) el consejo y tomar las decisiones. Lo único que me sorprende es que una entidad que funciona tan bien como ésta, con deuda neta cero y con títulos, tenga movimientos. Los movimientos deben ser en las juntas de accionistas. No lo entiendo yo ni nadie. Si el club ha funcionado bien es porque hemos trabajado por la estabilidad. Vamos a hacer un buen equipo, nos vamos a gastar el dinero en el césped. Aquí no hay problemas, el que los quiera crear, él sabrá. Me siento muy fuerte".

Además, Castro ofreció su punto de vista sobre las acusaciones recibidas por parte del accionista y abogado Agustín Martínez acerca de unas supuestas irregularidades. "Debo en el club cero euros, el señor que lo ha dicho tiene la credibilidad que tiene. La documentación que tiene es de febrero y mi cuenta es cero. Algunos consejeros tenemos una cuenta abierta en el club pero estoy al día", dijo el presidente, que también habló sobre la supuesta compra de acciones a un fallecido: "Eso es ridículo. Es un error humano del personal del club. Son tres acciones que se firmaron mal y se rectificó".

Por último, Castro se refirió a la instalación de los videomarcadores, algo que se habría ejecutado con la empresa Airis, de la que él forma parte: "Se recibieron cuatro ofertas para los videomarcadores y una de ellas era la mejor. Yo trabajo con esa empresa. Lo aprobó el consejo, incluido José María del Nido Carrasco. Todas estas acusaciones las estudiarán los juristas porque es muy fácil hablar sin tener datos".

Por último, Castro fue contundente al ser cuestionado por el caso Vitolo: "Vamos a actuar contra todos los actores, sin duda. Al Sevilla hay que respetarlo".