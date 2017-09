Antiviolencia propone multa de 90.000 euros al Sevilla por apoyar a Biris Norte

La Comisión Antiviolencia ha propuesto tres sanciones de 30.000 euros cada una al Sevilla, por apoyar y favorecer a Biris Norte.

Según se ha informado, la propuesta de sanción al Sevilla es por permitir que los integrantes de los Biris Norte introdujeran "en el interior del estadio y mostraran en la grada donde se ubican habitualmente una pancarta de grandes dimensiones con el nombre del grupo con ocasión de los partidos entre el Sevilla y el Espanyol, el Estambul Besaksehir y el Eibar".

Antiviolencia recuerda que los integrantes del grupo 'Biris Norte' han sido sancionados en numerosas ocasiones "por su participación en actos violentos, lo que es conocido por el Club, que tiene inscrito a dicho grupo en su Libro Registro de Actividades de Seguidores como grupo radical o ultra".

Asimismo, Antiviolencia ha propuesto una sanción de 3.001 euros al Logroñés "por deficiencias en las medidas de control de permanencia y desalojo de espectadores, al no impedir que se produjera la invasión de su terreno de juego por parte de un numeroso grupo de jóvenes".

También ha propuesto sancionar con 3.001 euros al CD Leonesa por "no impedir que se introdujera una botella de cristal conteniendo en su interior bebida alcohólica"; al CD Tenerife con 3.250 euros "al no impedir que se introdujeran dos latas de cerveza con alcohol y una botella de cristal de 35cl conteniendo alcohol"; y con 3.500 euros al "Athletic Club por no impedir que se introdujera y posteriormente se activaran, en la zona de los aficionados visitantes, varios botes de humo de color rojo".

En el apartado de aficionados, destaca la sanción "muy grave de 60.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 2 años a un aficionado pamplonés de 46 años que se encontraba en el interior del campo del Athletic Club durante el encuentro con el Panathinaikos de la Liga Europa, teniendo en vigor una prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo hasta abril de 2018".