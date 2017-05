Arias promete un esfuerzo por Jovetic

óscar Arias realizó un primer análisis de la planificación con la idea de dar un paso más. "Queremos seguir ahí arriba, intentar que sea más tiempo que dos tercios de campeonato, con la ambición máxima", dijo en referencia a la fase en la que luchó el Sevilla en la cima. Para ello espera poder tener pronto al nuevo técnico.

"Todo hace indicar que Sampaoli ha terminado su etapa en el Sevilla y marchará a su país. Nosotros estamos a la espera de que esto se materialice para poder dar pasos y avanzar en la contratación del futuro técnico del Sevilla. Cuanto antes lo tengamos antes nos sentaremos con él para planificar", explicó en La Bombonera, de SFC TV.

El director deportivo habló de retener a uno de los cuatro cedidos, Jovetic. "La idea es trabajar para que continúe con nosotros, estamos muy contentos con él y está muy contento con nosotros, hay unas condiciones contractuales que no son fáciles, pero vamos a intentar poner todos los medios para que se quede".

Asimismo, hablará con el entrenador de renovar a Krohn-Dehli, que cumple contrato: "Nos dio una alegría porque vimos un Michael muy recuperado, a muy buen tono y sin ninguna secuela. Es una gratísima alegría. Hay una opción de prolongar ese contrato y hay tiempo para ejercerla". Preguntado por las posibles ofertas por Vitolo y N'Zonzi, dijo: "De salidas no hay ninguna idea, no trabajamos para eso. Es normal que futbolistas que rinden despierten interés de otros clubes, pero no contemplamos salida de jugadores importantes". Y añadió que "de momento no ha llegado ni manejamos ninguna oferta por estos dos futbolistas".