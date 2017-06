Arias les da un toque a Jovetic y a Jesús Navas

El Sevilla es un club que, pese al crecimiento experimentado en los últimos años, no puede acceder a determinado mercado por los sueldos en que se manejan con los jugadores. Ha habido excepciones y, sobre todo, fórmulas beneficiosas que hicieron posible que vistieran de blanco futbolistas como Samir Nasri o el propio Stevan Jovetic, ambos con unas fichas estratosféricas habituales en clubes como el Manchester City o el Inter, pero que en Españao sólo están al alcance de Real Madrid y Barcelona.

En este sentido, Óscar Arias mandó un mensaje claro ayer en una entrevista en Radio Marca tanto a ese sevillismo que se ilusione -e incluso exige- con esos nombres como a los jugadores en cuestión, con los que reconoce que el club está negociando. Son los casos del propio Jovetic, de Jesús Navas o de Nolito.

"En nuestra filosofía no está movernos con salarios y traspasos excesivamente altos porque al año es un compromiso importante para un club como nosotros. Seguimos haciendo esfuerzos, seguimos trabajando en esa situación y fórmulas para entendernos pero son aspectos no sencillos. En la vida, si cede uno solo no hay mucho cariño en esa pareja", dijo el director deportivo al respecto de la posibilidad de hacerse con la ficha de Jovetic tras su periodo de cesión. El club blanco, una vez concluido el plazo para ejercer la opción de compra, ha hecho una oferta al Inter que, por supuesto, no se acerca a los 13 millones fijados en su contrato. Entre otras cosas porque el sueldo del montenegrino es prohibitivo para la economía del Sevilla.

Y en parecidas circunstancias está la situación con Jesús Navas respecto a su salario y la prima por agente libre que también reclaman sus agentes. "Esto no ha hecho más que empezar. Estamos en los primeros compases y la situación irá evolucionando. Nuestra intención es clara. Apostar por jugadores que nos van a dar un salto de calidad y no es necesario que hable de Jesús por lo que ha demostrado. En la otra parte tiene que haber gestos en ese sentido", añadía sobre el extremo sevillano el director deportivo del Sevilla, que insistía: "Es complicado acceder a jugadores de esos clubes..., sólo hay que saber el salario que cobran".