Ante el Barcelona cabe un de tú a tú

El Sevilla tiene un plan contra el Barcelona, rival que visita este sábado el Ramón Sánchez-Pizjuán: jugarle de igual a igual por medio de la posesión de la pelota. No hay otra, vino a decir el entrenador sevillista, Vincenzo Montella, quien advirtió que su equipo tiene un estilo que no sufrirá variaciones ni frente al líder, ni frente al equipo que inventó la cosa. "Si cambiamos nuestro modo de jugar, nos volvemos locos", resumió Montella, quien respondió sobre la participación de Messi, sobre la posibilidad de que los azulgrana renuncien a disputar la final copera y acerca de un futuro como seleccionador italiano, un rumor llegado desde Italia.

Informó el italiano del estado físico de la plantilla, de los internacionales recién aterrizados y de los futbolistas que andaban tocados en las últimas fechas. Sólo Corchia, dijo Montella, se presenta con dudas ante la cita de mañana ante el Barcelona. "Todos han llegado bien. Algunos más cansados que otros, pero lo normal. Layún llegará hoy [por ayer]. Por lo demás, Jesús Navas está bien, aunque Corchia lo está un poco menos", aclaró.

La rueda de prensa entró sin dilaciones en materia. Hay una incógnita esencial para el hincha, el planteamiento del Sevilla ante la visita de todo un líder que porta como estandarte el llamado fútbol control. Para contrarrestarlo, Montella afirmó apostar por lo mismo, por jugar de tú a tú al equipo que mejor practica ese estilo de la posesión. "Jugaremos a nuestro modo, con nuestras características. Si cambiamos, nos volvemos locos. El adversario es muy fuerte, pero vamos a intentar tener la posesión de la pelota en la medida de lo posible".

Ante la obligada ausencia de Sarabia, Montella considera que se trata de un futbolista con unas "características únicas" en la plantilla, cuya sustitución tampoco le preocupa demasiado, aunque sí cabe "la posibilidad" de fortificar más la medular debido a su baja: "Sarabia será reemplazado por un jugador con otros rasgos", dijo. En cualquier caso, y tratando las individualidades, el técnico opinó entre risas que espera "que Messi descanse el sábado para reservarse con vistas al importante partido del martes [de la Champions]". "No me sorprendería que no estuviera contra nosotros. Por un lado, no me gustaría que no jugara; pero, por otro lado, sí, pues es un jugador, con sus condiciones y su calidad, muy bonito de ver".

Además de mañana, el Barcelona será el rival del Sevilla en la final de la Copa del Rey del próximo día 21. El mambo catalán ha vuelto a emponzoñar la política nacional, algo que podría afectar al mundo del fútbol. En la Ciudad Condal hay voces que le piden al club azulgrana renunciar a disputar la final copera. Sobre este particular, Montella afirmó que, "al no ser aún una realidad", prefería no realizar comentarios. "Me gustaría ganar la Copa jugando el partido. Siempre", apuntó categórico después de bromear con la idea de que "mejor si lo hicieran pensando en otra cosa y así tendríamos más posibilidades de ganar".

Sobre si se ve seleccionador italiano, Montella insistió en la negativa: "Estoy contento aquí y, además, nadie desde Italia se ha puesto en contacto conmigo para tratar tal asunto", aseguró el técnico aunque admitiera que la labor de seleccionador de su país "es algo a lo que se aspira, un sueño que está siempre desde que uno es un futbolista. Pero aún soy demasiado joven", dijo con una cierta ironía Montella, que ponderó "la belleza sugestiva" de la Semana Santa sevillana. Ayer también estuvo apreciándola. Y este Sábado Santo, según dijo, también lo hará... justo antes del Barcelona.