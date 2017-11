Berizzo, sobre su enfermedad: "Seguremante lo resolveré la semana que viene"

Eduardo Berizzo ha comparecido ante la prensa por primera vez desde que se ha conocido que padece cáncer de próstata. El entrenador del Sevilla ha sido recibido en la sala de prensa con una cariñoso aplauso y ha hablado del asunto pidiendo respeto y naturalidad sobre el asunto, y también solicitando no darle más trascendencia ni desarrollo mediático. “Seguramente la semana que viene lo resuelva”, avanzó esperanzado. Por ello, ha querido centrarse en el partido de mañana en Villarreal, adonde viaja el equipo sin N’Zonzi: “Es un decisión técnica”.

El asunto de su enfermedad fue principal en su comparecencia. Berizzo, preguntado por el apoyo de Balaídos este viernes, explicó: “Quisiera agradecer todas las muestras de cariño, lo que pasó ayer en Balaídos, las declaraciones de mucha gente que conozco, de mucha gente que no conozco. Quisiera empezar agradeciendo al Sevilla, a su presidente, a su consejo, a sus empleados, a mis jugadores y a la gente que trabaja conmigo, por el apoyo, el cariño, la cercanía que han tenido, el respeto y la confianza en mi trabajo, frente a este contratiempo que me obliga a prestarle atención. Las muestras de cariño quisiera devolverlas con un gracias verdadero, a la gente que se ha preocupado por mí, que me ha enviado todo su cariño, a mis colegas, a la gente de Vigo, a la gente que no conozco. Tengo la energía para encararlo y resolverlo y para estar prontamente listo y comprometido con mi trabajo, que es lo que me encanta hacer y al cual me debo. Por eso quisiera agradecer especialmente al club la confianza en mí y en mis colaboradores para imaginar un futuro juntos. Intentaré regresar lo antes que pueda y volver a pararme al lado del campo ayudando a mis jugadores”

Cómo va a compaginar su trabajo y su tratamiento: “Me encuentro muy bien, tengo que prestarle atención, es una cosa que me cuesta. Nunca me gusta ni quiero ser el foco de atención. Me pondré a las órdenes de los médicos para hacer lo que deba hacer, el partido de mañana lo encararé como todos, y después, tal vez, en la semana meterme de lleno en solucionar mi tema. No quiero victimizarme en una situación así, entiendo que es un contratiempo que hay que solucionar, como otra mucha gente atraviesa y yo soy uno más. Tengo un trabajo especial, soy una persona pública, pero hay cuestiones que prefiero resolver en la intimidad, así que hablemos de fútbol”.

El gol de Pizarro al Liverpool y la dedicatoria de los jugadores: “Le agradezco a Pizarro que me pusiera en el foco en el gol, pero también les agradezco cómo jugaron en una segunda parte realmente emocionante. Como conductor, como espectador, como fanático del fútbol me he emocionado muchísimo por la manera en que jugaron al fútbol, con el corazón por delante. También quisiera aclarar que no apelé en el entretiempo a una cuestión tan delicada como esta. Tengo el suficiente tacto como para comprender que está en otro plano y sólo jugábamos un partido de fútbol, no apelaría a una situación así. Se enteraron mucho antes. No soy una persona que le que encante estar en el foco de atención. Los futbolistas son lo primero, les agradezco el apoyo hacia el entrenador y la confianza de creer en el grupo de trabajo que integro para que siga al frente del equipo”.

Calendario para la posible intervención: “No, no hay plazo. Voy a decidirlo con calma. Seguramente la semana que viene lo resolveré. No quería distraer la atención. Nos esperan partidos importantes, el empate del otro día nos llena de energía imaginando la clasificación en Champions y mañana nos espera un gran rival que juega muy bien al fútbol y tendremos que exigirnos muchísimo para conseguir un gran resultado”.

Prueba de nivel en Villarreal: “Es un equipo que juega bien, que ha cambiado respecto a entrenadores anteriores, ha encontrado en el nuevo dibujo comodidad, con futbolistas de muy buen pie, con atacantes muy peligrosos. El arma del balón juega un papel muy importante para conducir el partido. Y esa es la idea, cuando la tenemos somos un equipo muy diferente”.

N’Zonzi, fuera por decisión técnica: “Lo de Kjaer es una sobrecarga en el aductor, la carga de partidos y la selección lo ha complicado. Lo de N’Zonzi es una decisión técnica. No, no está lesionado. He imaginado un equipo diferente, con futbolistas que cumplen e imaginan el partido como yo lo imagino y eso es todo. Podría decirle que siempre imagino lo mejor para el equipo y escojo a los futbolistas para ganar, no pienso en mí, sino en lo mejor para el equipo, y en este caso pienso que esto es lo mejor”.

Cansancio del rival: “Jugar martes y jueves conlleva una diferencia. Me ha tocado estar en el lugar del Villarreal y entiendo su queja. También la semana anterior jugamos nosotros sábado y martes. A veces te favorece el calendario y a veces te castiga. Así estamos todos los equipos que por suerte jugamos en Europa”.

Rotaciones radicales descartadas: “Tenemos futbolistas un tanto tocados, como Escudero, por ejemplo. Quisiera ser más puntual en el cambio, necesitamos reforzarnos en algunos lugares en el campo, pero no con una rotación como dice”.

Punto de inflexión ante el Liverpool: “La muestra del otro día o el riesgo que tomamos en el entretiempo surtió su efecto, fundamentalmente por la actuación de Éver (Banega) y Franco (Vázquez). A partir de la posición de ellos en el campo transformaron al Liverpool en un equipo defensivo, y en el contagio que se generó de esa salida con muchísima más tensión. El retoque táctico, la entrada del Mudo fue clave, generó muchas acciones de ataque, el rival no cruzó el campo. Remontamos tres goles a un equipo que juega muy bien como el Liverpool. Y eso tiene un valor importante”.

Ambiente del estadio: “Conocía el ambiente del Sánchez-Pizjuán como rival, pero ser parte de esa mística que transforma nuestro estadio en una fortaleza es una sensación única. Mucho de lo que ocurrió tiene parte de nuestra gente, porque la gente se emociona con lo que el equipo hace y honró la manera de jugar del equipo. Cuando los jugadores se entregan del todo la gente se transforma en un jugador más”.

Los grandes rivales, a domicilio: “Tendremos a todos los rivales directos en casa en la segunda vuelta, pero debemos sostener esa posición alta, seguir ganando partidos, resolviendo dificultades y llegar al tiempo de las definiciones bien posicionados para acelerar”